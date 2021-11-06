النمسا تقدم 450 ألف جرعة من لقاح كورونا لدول آسيا الوسطى

قررت النمسا، تقديم 450 ألف جرعة من لقاح (استرازينكا) المضاد لفيروس كورونا، لدول آسيا الوسطي بواقع 150 ألف جرعة لكل من؛ قيرغيزستان، طاجيكستان، وأوزبكستان، وذلك في إطار دعم التعاون والصداقة مع هذه الدول.

وذكر بيان لوزارة الخارجية النمساوية اليوم السبت، أن القرار جاء في إطار زيارة وزير الخارجية النمساوي، ميشائيل لينهارت، الحالية للعاصمة الطاجيكية "دوشانبي"، ضمن جولة في دول آسيا الوسطى.

وأضاف، أن النمسا قدمت حتى الآن نحو مليوني جرعة لقاح للدول التي تعاني من نقص التطعيم أغلبها إلى إيران بواقع (مليون جرعة) والبوسنة والهرسك بواقع (500 ألف جرعة).

وأوضح البيان أن عدد الملقحين في قيرغيزستان، لم يتجاوز 10.5 % من السكان، وفي طاجيكستان 21.1 %، وفي أوزبكستان 16.6% .