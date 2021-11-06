إطلاق البوستر الجماعي لمسرحية «اللمبي في الجاهلية» ضمن موسم الرياض

قبل أيام من عرضها..

أطلقت شركة «سي سينما برودكشن»، البوستر الجماعي الأول لمسرحية «اللمبي في الجاهلية» عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك قبل أيام من عرضها ضمن فعاليات موسم الرياض بالمملكة العربية السعودية.

وفي ثاني إنتاجاتها المسرحية، أطلقت «سي سينما برودكشن»، البوستر التشويقي الأول قبل بداية عرض المسرحية يوم 10 نوفمبر الجاري، على مسرح البوليفرد في السعودية.

ويشارك في بطولة المسرحية كلا من؛ محمد سعد، مي سليم، ويزو، سامي مغاوري، حسن عبدالفتاح، منير مكرم، وشباب مسرح التياترو، وهي من تأليف ورشة «بلاك هورس»، وإخراج تامر كرم، ومن إنتاج شركة «سي سينما برودكشن».

وقدمت «سي سينما برودكشن»، مسرحية «أبو العربي» من بطولة النجم هاني رمزي، والتي حققت نجاحًا كبيرًا سواء في مصر وقت عرضها بمسرح «جراند طيبة»، أو من خلال عرضها في المملكة العربية السعودية.