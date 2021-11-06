السبت 06 نوفمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

قبل أيام من عرضها..

إطلاق البوستر الجماعي لمسرحية «اللمبي في الجاهلية» ضمن موسم الرياض

افيش
افيش

أطلقت شركة «سي سينما برودكشن»، البوستر الجماعي الأول لمسرحية «اللمبي في الجاهلية» عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك قبل أيام من عرضها ضمن فعاليات موسم الرياض بالمملكة العربية السعودية.

وفي ثاني إنتاجاتها المسرحية، أطلقت «سي سينما برودكشن»، البوستر التشويقي الأول قبل بداية عرض المسرحية يوم 10 نوفمبر الجاري، على مسرح البوليفرد في السعودية.

ويشارك في بطولة المسرحية كلا من؛ محمد سعد، مي سليم، ويزو، سامي مغاوري، حسن عبدالفتاح، منير مكرم، وشباب  مسرح التياترو، وهي من تأليف ورشة «بلاك هورس»، وإخراج تامر كرم، ومن إنتاج شركة «سي سينما برودكشن».

وقدمت «سي سينما برودكشن»، مسرحية «أبو العربي» من بطولة النجم هاني رمزي، والتي حققت نجاحًا كبيرًا سواء في مصر وقت عرضها بمسرح «جراند طيبة»، أو من خلال عرضها في المملكة العربية السعودية.

مواقع التواصل على خلال الاول بداية الفيوم اجتماع جمهور مصر طلاق الفنانين أيام السعودية عرض مصري ورشة لسعودية

رئيس التحرير

وائل لطفي

معسكرات عمل للبلطجية

الأكثر قراءة

حكم نهائى.. الإدارية العليا تؤيد حظر الأخونة بالجامعات

«شبورة وضباب وبرودة».. تفاصيل طقس الـ72 ساعة المقبلة

وزير الأوقاف: ما يحقق المصلحة يدخل فى إطار القاعدة العامة للتشريع

روسيا: وجودنا العسكرى فى شبه جزيرة القرم شرعى

القمة 123.. أزمة بسبب نجل سيد عبدالحفيظ داخل مقصورة استاد القاهرة

الشباب والرياضة بالغربية تنظم ماراثون للجري تحت شعار «Run»

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

هناك من يقف.. يمد يده بحثًا عن الأمن والسلام.. وفتات الخبز

سمر عادل

خطر التغيرات المناخية وكيف تؤثر فى مستقبل العالم

عفاف السيد

أصل النغم.. الموسيقى والغناء فى مصر

صفاء النجار

جريمة الإسماعيلية.. كيف تضر التكنولوجيا بالشعوب الفقيرة؟

ماجد حبته

إنقاذ إثيوبيا.. الفصل الأخير

محمد القصبي

حِب كتير وامشى كتير.. وكل قليل!

محمد عبدالعزيز

نعم للتواصل الاجتماعى.. وألفُ لا لبدائله

د.كريمة الحفناوى

قراءة فى مسار الانتخابات المحلية 2021 فى فنزويلا

صور

سهير البابلي.. أيقونة الفن والمسرح

صور مباراة بيراميدز والاتحاد السكندري في الدوري المصري

حفلة الفنانة اللبنانية نانسى عجرم فى إستاد القاهرة

محطة تل أبيب

المزيد

استشهاد فلسطينى برصاص القوات الإسرائيلية فى الضفة الغربية

سارة شريف تكتب: سنة «شميتا» وأزمة المناخ

إصابة فلسطينى بالرصاص واثنين بالمطاطى خلال مواجهات مع الاحتلال فى نابلس