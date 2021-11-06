السبت 06 نوفمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الكرازة

أسقف أبوقرقاص يُسيم شمامسة جدد لكنائس الإيبارشية

نيافة الأنبا فيلوباتير
نيافة الأنبا فيلوباتير

ترأس نيافة الأنبا فيلوباتير أسقف أبو قرقاص، صلاة القداس الإلهي في كنيسة الشهيد مارجرجس بالفكرية، مركز أبوقرقاص ورسم نيافته خلال القداس ٣٩ من أبناء الكنيسة شمامسة في رتبة إبصالتس.

واتخذت الكنيسة خلال إتمام صلوات القداس الإلهي كافة الإجراءات الاحترازية المتبعة من حيث التباعد الاجتماعي وارتداء الكمامات.

- الاحتفال بعيد الصليب

واحتفلت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية،  بعيد الصليب بإقامة صلوات القداس الإلهي وعيد الصليب هو اليوم الذي وجدت فيه القديسة هيلانة الصليب ورفعته على جبل الجلجثة وبنت فوقه كنيسة القيامة.

ويُعد عيد الصليب هو أحد الأعياد السيدية الكبرى والمهمة في الكنيسة المسيحية نظرًا لأهمية الصليب في العقيدة المسيحية.

وتحتفل الكنائس بعيد الصليب 3 مرات في السنة، الأول في الجمعة العظيمة«جمعة الصلب»، والثاني عيد اكتشاف الصليب على يد الملكة هيلانة والدة الملك قسطنطين، والثالث هو استعادة خشبة الصليب في عصر الإمبراطور هرقل.

وتعود ذكرى اكتشاف الصليب بعد أن ظل مطمورًا بفعل اليهود تحت تل من القمامة، وفق المعتقد المسيحي، وذكر المؤرخون أن الإمبراطور هوريان الرومانى "117 – 138"، أقام على هذا التل في عام 135 م هيكلًا للزهرة الحامية لمدينة روما، وفي عام 326م تم الكشف على الصليب المقدس بمعرفة الملكة هيلانة أم الإمبراطور قسطنطين الكبير، التي شجعها ابنها على ذلك فأرسل معها حوالي 3 آلاف جندى، وتفرّقوا في كل الأنحاء واتفقوا أن من يجد الصليب أولًا يشعل نارًا كبيرة في أعلى التلة وهكذا ولدت عادة إضاءة "أبّولة" الصليب في عيده.

وفي أورشليم اجتمعت الملكة هيلانة بالقديس مكاريوس، أسقف أورشليم وأبدت له رغبتها في ذلك، وبعد جهد كبير أرشدها إليه أحد اليهود الذي كان طاعنًا في السن، فعثرت على 3 صلبان واللوحة التذكارية المكتوب عليها يسوع الناصرى ملك اليهود.

الكنيسة القبطية الكنيسة القبطية الأرثوذكسية التباعد الاجتماعي صلاة القداس الإلهي العقيدة المسيحية الأعياد السيدية الكبرى الأنبا فيلوباتير أسقف أبو قرقاص

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