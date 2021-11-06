سعفان: تلقينا طلبًا واحدًا من منشأة خاصة غير قادرة على تطبيق الأدنى للأجور

قال محمد سعفان وزير القوى العاملة، إن الوزارة تلقت طلبًا وحيدًا من منشأة خاصة بخصوص عدم قدرتها على تطبيق الحد الأدنى للأجور.

وأضاف الوزير خلال مؤتمر صحفي يعقد الآن بمقر ديوان عام الوزارة، أن الوزارة في انتظار الطلبات التي تم تقديمها للمجلس القومي للأجور، بخصوص عدم القدرة على تطبيق الأدنى للأجور.

وأشار الوزير، إلى أن جهات الدولة المصرية تتكاتف لحماية العمالة في كافة الدول، والحفاظ على كافة حقوقهم، وتحقيق الأمن والأمان لهم، مؤكدًا أن كرامة العامل المصري خط أحمر.