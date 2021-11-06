العراق يطارد عناصر «داعش» فى نينوى

أعلنت خلية الإعلام الأمني في العراق، اليوم السبت، عن انطلاق عملية أمنية في المناطق التي تقع بين قوات البيشمركة والقوات الاتحادية في محافظة نينوى، لتعقب بقايا عصابات داعش الإرهابية.

وقالت خلية الإعلام، في بيان عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "شرعت القطعات الأمنية في قيادة عمليات نينوى وقوات المحور السادس التابعة للبيشمركة بعملية أمنية، بإسناد جوي من طيران الجيش والقوة الجوية وطيران التحالف الدولي".

وأضافت أن العملية تهدف "لتفتيش مناطق كشاف العليا وكشاف السفلى، لملاحقة بقايا عصابات داعش الإرهابية، في المناطق التي تقع بين قوات البيشمركة والقوات الاتحادية".

وقد أعلن العراق، الإثنين، عن القبض على 13 إرهابياً في محافظة نينوى.

وذكر بيان خلية الإعلام الأمني العراقية أن "وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية العراقية تواصل عملياتها النوعية والاستباقية لملاحقة عصابات داعش الإرهابي، إذ تمكنت بعد ورود معلومات دقيقة، ومن خلال المتابعة المستمرة والتدقيق والمطابقة، من إلقاء القبض على 13 متهماً من الأهداف المطلوبة في محافظة نينوى".

وأوضح البيان أن "الإرهابيين هم المكنى (أبووقاص) ويعمل فيما يسمى لواء القدس، والمكنى (أبوزهراء) يعمل فيما يسمى (كتيبة أبي مصعب الزرقاوي)، ومجرم آخر يعمل فيما يسمى (معسكر سلمان الفارسي)، فيما يعمل الإرهابي الرابع بما يسمى (ديوان الجند/ السرية النقلية)، والإرهابي المكنى (أبوهنون) يعمل فيما تسمى (الهندسة العسكرية/ قسم الألغام)"، مبيناً أنه "كان من بينهم الإرهابي المكنى (أبوحيدر) الذي يعمل فيما تسمى (فرقة مؤتة)، أما الإرهابي السابع فهو المكنى (نشوان) يعمل فيما تسمى (فرقة الفرقان/ لواء عمر بن الخطاب)".

وأضاف أنه "تم القبض على إرهابي آخر والذي يعمل فيما يسمى (قاطع القيارة/ عسكر/ جعفر الطيار)، والإرهابي الملقب (أبوحيدر) ويعمل فيما تسمى (فرقة نهاوند/ لواء حذيفة بن اليمان)، فضلا عن إلقاء القبض على الإرهابي المكنى (علي) يعمل فيما يسمى (فرقة مؤتة/ لواء زيد بن الحارث)، والإرهابي المكنى (أبومسلم) الذي يعمل فيما تسمى (الشرطة الإسلامية /مرور)"، مشيراً الى أنه "تم القبض أيضاً على الإرهابي المكنى (أبوغفران) يعمل فيما يسمى (ديوان الجند/ سرية النقليات) والإرهابي المكنى (أبوخطاب) يعمل فيما يسمى (ديوان الجند/ تفخيخ نينوى)".