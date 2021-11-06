السبت 06 نوفمبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

محافظ بورسعيد يبحث سبل التعاون الاستثمارية مع «سيسكو» العالمية

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

التقى اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم السبت، مسؤولي شركة “سيسكو” العالمية، وذلك خلال زيارته لدولة الإمارات العربية على هامش انعقاد معرض "أكسبو دبى 2020".

وخلال اللقاء، استعرض محافظ بورسعيد المشروعات القومية التى شهدتها بورسعيد مؤخرًا، وخاصة فى مجال التحول الرقمي، مشيرًا أن بورسعيد كانت نقطة الانطلاق لهذا المشروع القومي العملاق ونجحت فى تنفيذه على أكمل وجه وذلك من خلال ميكنة جميع القطاعات بالمحافظة، والتى ساهمت فى تغيير نوعية الخدمات المقدمة للمواطن، وسرعة أداء الخدمة والتيسير على المواطن.

وبحث محافظ بورسعيد مع مسؤولى شركة “سيسكو” أوجه التعاون فى مجال التحول الرقمي بما يحقق النقلة النوعية فى هذا المجال ، وأكدت ريم أسعد مسؤول الشركة عن الشرق الأوسط أنه تم اختيار بورسعيد بناء على توصية السيد وزير الاتصالات، باعتبار بورسعيد النموذج الاسترشادي المحافظات المصرية، من أجل تحقيق التعاون بين المحافظة والشركة فى مجال التدريب والتعليم وتبادل الخبرات ، والعمل على خلق كوادر مؤهلة فى هذا المجال.

كما شهد اللقاء، تبادل الحديث حول الخدمات المقدمة من الشركة فى مجال نظم المعلومات المتخصصة فى المجالات المختلفة ومدى أهميتها فى النهوض بالشركات الصغيرة والمتوسطة، وذلك فى إطار جعل بورسعيد أول محافظة ذكية في مصر وتحقيق التنمية المستدامة التى تستهدفها الدولة.

ووجه محافظ بورسعيد دعوة لمسؤولي الشركة لزيارة محافظة بورسعيد، للوقوف على تجربة التحول الرقمي وخطة الدولة للنهوض بهذا المجال فى محافظة بورسعيد، مؤكدًا على ترحيبه بكافة سبل التعاون مع الشركة والذي يعزز التنمية المستهدفة فى مجال التحول الرقمي التحول الرقم.

محافظ بورسعيد شركة العالمية استثمر

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وائل لطفي

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