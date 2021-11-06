السبت 06 نوفمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

محافظ الوادي الجديد يفتتح عددًا من المشروعات التنموية بمركز بلاط

صورة من الحدث
صورة من الحدث

افتتح اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، خلال جولته التفقدية لمركز بلاط اليوم، عدداََ من المشروعات التنموية يرافقه  جهاد متولي رئيس المركز وعدد من القيادات التنفيذية والشعبية.

شملت افتتاح مشروعات مؤسسة آفاق للتنمية الإجتماعية والتي تضم ثلاجات حفظ الخضروات والفاكهة والتمور ووحدة التبريد السريع طبقا للمواصفات الدولية بسعة تخزينية تصل إلى 320 طنًا، بالإضافة إلى مشروع مشتل نخيل يضم 3 آلاف فسيلة، ووجه المحافظ بالتنسيق لتدريب طلاب تخصصات الزراعة بمركز الداخلة بالمشروع.

كما افتتح الزملوط عدد من مشروعات جمعية تنمية المجتمع المحلي بقرية البشندي ومنها محطة الطاقة الشمسية التي تخدم مشروعات الجمعية، ومركز شباب البشندي.

وفي سياق متصل، هنأ المحافظ أهالي القرية خلال لقائهم بمقر الجمعية، بمناسبة حصول القرية على المركز الثاني ومركز الداخلة على المركز الثالث على مستوى الجمهورية بجائزة مصر للتميز الحكومي، معرباََ عن شكره وتقديره لكل من ساهم في تحقيق هذا التميز من فريق العمل، كما قام بمنح الجمعية درع المحافظة تقديراََ لدورها في المشاركة بالمسابقة.

افتتح اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، اليوم، مدرسة علي بن أبي طالب للتعليم الأساسي بقرية اللواء صبيح بمركز الفرافرة وذلك في إطار المبادرة الرئاسية لتطوير القرى "حياة كريمة"، يرافقه المهندس عبد الحكم جبالي رئيس المركز وعدد من القيادات التنفيذية.

كما دشن المحافظ خلال جولته التفقدية بالفرافرة، بئر ري  الخريجين ٢ باللواء صبيح والذي يستفيد منه ٦٣ أسرة بإجمالي مساحة ٥٠٩ فدان .

وقام بافتتاح مسجدي" عمر بن عبد العزيز" و "الوهاب" بقري الكفاح والمقام إحداهما ضمن خطة مديرية الأوقاف والآخر بالجهود الذاتية بتكلفة إجمالية تقدر بنحو ٣.٥ مليون جنيه.

ومن ناحية أخري، افتتح الزملوط خلال الجولة، مقر إدارة تموين الفرافرة والذي تم إنشاءه لتيسير تقديم الخدمات التموينية للمواطنين.

افتتح محافظ الوادي الجديد المشروعات التنموية مؤسسة آفاق منح الجمعية درع المحافظة

رئيس التحرير

وائل لطفي

معسكرات عمل للبلطجية

الأكثر قراءة

حكم نهائى.. الإدارية العليا تؤيد حظر الأخونة بالجامعات

«شبورة وضباب وبرودة».. تفاصيل طقس الـ72 ساعة المقبلة

إحباط تهريب «كنز أثرى» بمطار القاهرة

مدبولي يترأس اجتماعا حكوميا لمتابعة استعدادات الموسم السياحي الشتوي

سعر الدولار اليوم السبت 6-11-2021 مقابل الجنيه فى البنوك المصرية

النيابة تحقق في مصادرة 13 مخطوطة بحوزة راكب بمطار القاهرة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

هناك من يقف.. يمد يده بحثًا عن الأمن والسلام.. وفتات الخبز

سمر عادل

خطر التغيرات المناخية وكيف تؤثر فى مستقبل العالم

عفاف السيد

أصل النغم.. الموسيقى والغناء فى مصر

صفاء النجار

جريمة الإسماعيلية.. كيف تضر التكنولوجيا بالشعوب الفقيرة؟

ماجد حبته

إنقاذ إثيوبيا.. الفصل الأخير

محمد القصبي

حِب كتير وامشى كتير.. وكل قليل!

محمد عبدالعزيز

نعم للتواصل الاجتماعى.. وألفُ لا لبدائله

د.كريمة الحفناوى

قراءة فى مسار الانتخابات المحلية 2021 فى فنزويلا

صور

سهير البابلي.. أيقونة الفن والمسرح

صور مباراة بيراميدز والاتحاد السكندري في الدوري المصري

حفلة الفنانة اللبنانية نانسى عجرم فى إستاد القاهرة

محطة تل أبيب

المزيد

استشهاد فلسطينى برصاص القوات الإسرائيلية فى الضفة الغربية

سارة شريف تكتب: سنة «شميتا» وأزمة المناخ

إصابة فلسطينى بالرصاص واثنين بالمطاطى خلال مواجهات مع الاحتلال فى نابلس