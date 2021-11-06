محافظ الوادي الجديد يفتتح عددًا من المشروعات التنموية بمركز بلاط

افتتح اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، خلال جولته التفقدية لمركز بلاط اليوم، عدداََ من المشروعات التنموية يرافقه جهاد متولي رئيس المركز وعدد من القيادات التنفيذية والشعبية.

شملت افتتاح مشروعات مؤسسة آفاق للتنمية الإجتماعية والتي تضم ثلاجات حفظ الخضروات والفاكهة والتمور ووحدة التبريد السريع طبقا للمواصفات الدولية بسعة تخزينية تصل إلى 320 طنًا، بالإضافة إلى مشروع مشتل نخيل يضم 3 آلاف فسيلة، ووجه المحافظ بالتنسيق لتدريب طلاب تخصصات الزراعة بمركز الداخلة بالمشروع.

كما افتتح الزملوط عدد من مشروعات جمعية تنمية المجتمع المحلي بقرية البشندي ومنها محطة الطاقة الشمسية التي تخدم مشروعات الجمعية، ومركز شباب البشندي.

وفي سياق متصل، هنأ المحافظ أهالي القرية خلال لقائهم بمقر الجمعية، بمناسبة حصول القرية على المركز الثاني ومركز الداخلة على المركز الثالث على مستوى الجمهورية بجائزة مصر للتميز الحكومي، معرباََ عن شكره وتقديره لكل من ساهم في تحقيق هذا التميز من فريق العمل، كما قام بمنح الجمعية درع المحافظة تقديراََ لدورها في المشاركة بالمسابقة.

افتتح اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، اليوم، مدرسة علي بن أبي طالب للتعليم الأساسي بقرية اللواء صبيح بمركز الفرافرة وذلك في إطار المبادرة الرئاسية لتطوير القرى "حياة كريمة"، يرافقه المهندس عبد الحكم جبالي رئيس المركز وعدد من القيادات التنفيذية.

كما دشن المحافظ خلال جولته التفقدية بالفرافرة، بئر ري الخريجين ٢ باللواء صبيح والذي يستفيد منه ٦٣ أسرة بإجمالي مساحة ٥٠٩ فدان .

وقام بافتتاح مسجدي" عمر بن عبد العزيز" و "الوهاب" بقري الكفاح والمقام إحداهما ضمن خطة مديرية الأوقاف والآخر بالجهود الذاتية بتكلفة إجمالية تقدر بنحو ٣.٥ مليون جنيه.

ومن ناحية أخري، افتتح الزملوط خلال الجولة، مقر إدارة تموين الفرافرة والذي تم إنشاءه لتيسير تقديم الخدمات التموينية للمواطنين.