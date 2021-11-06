«شبورة وضباب وبرودة».. تفاصيل طقس الـ72 ساعة المقبلة

قال الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التنبؤات بهيئة الأرصاد الجوية، إن حالة الطقس هذا الأسبوع تسيطر عليها الشبورة المائية الكثيفة في الصباح الباكر والتي تصل إلى حد الضباب على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، والتي تقل معها الرؤية الأفقية لأقل من 1000 متر، فيما يتسم الجو ليلا بالبرودة الملحوظة التي من المفترض أن يرتدي المواطنون بها ملابس ثقيلة نسبيًا.

وأضاف "شاهين"، لـ"الدستور"، أن طقس هذا الأسبوع سيكون مائلا للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، فيما يكون معتدلًا على السواحل الشمالية، وحارًا على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، كما سيكون لطيفًا في أول الليل مائلًا للبرودة في آخره على كل محافظات مصر.

"حالة الطقس السبت"

وأوضح "شاهين" أن حالة الطقس السبت ستكون كالآتي: على القاهرة والوجه البحرى 29 درجة والصغرى 19، وعلى السواحل الشمالية 27 درجة والصغرى 19، وعلى جنوب سيناء 32 درجة والصغرى 23، وعلى شمال الصعيد 30 درجة والصغرى 17، وعلى جنوب الصعيد 34 درجة والصغرى 21 درجة.

"حالة الطقس الأحد"

أشار "شاهين" إلى أن حالة الطقس الأحد ستكون كالتالي: على القاهرة والوجه البحرى 29 درجة والصغرى 19، وعلى السواحل الشمالية 27 درجة والصغرى 20، وعلى جنوب سيناء 31 درجة والصغرى 23، وعلى شمال الصعيد 31 درجة والصغرى 18، وعلى جنوب الصعيد 34 درجة والصغرى 21 درجة.

"حالة الطقس الاثنين"

أما عن حالة الطقس يوم الاثنين المقبل من المقرر أن تكون كالتالي: على القاهرة والوجه البحرى 29 درجة والصغرى 19، وعلى السواحل الشمالية 26 درجة والصغرى 20، وعلى جنوب سيناء 31 درجة والصغرى 23، وعلى شمال الصعيد 31 درجة والصغرى 19، وعلى جنوب الصعيد 34 درجة والصغرى 21 درجة.