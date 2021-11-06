السبت 06 نوفمبر 2021
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

«بايدن» ينتزع إنجازًا مع إقرار خطته للبنى التحتية في الكونجرس

بايدن
بايدن

انتزع الرئيس الأميركي جو بايدن انتصارا شاقا مع إقرار الكونجرس بصورة نهائية، خطة الاستثمارات الضخمة في البنى التحتية التي طرحها، ولو أنه لم ينجح في إقناع البرلمانيين بالتصويت في الوقت نفسه على الشق الاجتماعي والبيئي من مشاريعه الإصلاحية الطموحة.

وكان الديمقراطيون بحاجة إلى 218 صوتًا لإقرار الخطة بقيمة 1200 مليار دولار الرامية إلى تحديث شبكة الطرقات والجسور والبنى التحتية المتقادمة والاستثمار في الإنترنت العالي السرعة والسيارات الكهربائية، في واحدة من الخطط الأكثر طموحا في التاريخ الأميركي الحديث.

وحصلت الخطة على تأييد 228 صوتًا مقابل 206 بفضل انضمام بعض الجمهوريين إليها، وقوبل إقرارها بالتصفيق في قاعة مجلس النواب.

ويتعين الآن أن يوقع عليها بايدن لتدخل حيز التنفيذ.

الكونغرس الرئيس الأميركي بايدن مجلس النواب الولايات المتحدة برنامج البنى التحتية نانسي بيلوسي

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