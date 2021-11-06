السبت 06 نوفمبر 2021
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الأردن يدين الهجوم الإرهابي في النيجر

الهجوم الإرهابي
الهجوم الإرهابي في النيجر

أدانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية، الهجوم الإرهابي الذي وقع في جنوب غرب النيجر، وأسفر عن مقتل العشرات.

وعبر الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير هيثم أبو الفول - وفقًا لما أوردته وكالة الأنباء الأردنية اليوم السبت - عن إدانة واستنكار الأردن لجميع الأعمال والممارسات الإرهابية، مؤكدًا وقوف وتضامن بلاده مع جمهورية وشعب النيجر.

وأعرب عن تعازيه لأسر الضحايا، متمنيا الشفاء العاجل للمصابين.

يشار إلى أن العديد من الجماعات المسلحة تنشط في النيجر وفي دول أخرى في منطقة الساحل الإفريقي، وتدين بعض هذه الجماعات بالولاء لتنظيم داعش.

ويتكرر وقوع مثل هذه الهجمات الخطيرة في النيجر التي يبلغ عدد سكانها قرابة 23 مليون نسمة عند الحدود مع مالي حيث تكاد الحكومة تفقد السيطرة على المناطق الصحراوية الشاسعة الواقعة خارج المدن، وهي الأماكن التي لا تستغلها الجماعات الداعشية وحسب، بل تستغلها أيضا شبكات إجرامية مثل عصابات تهريب البشر. 

 

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