«فى رحاب الصمت».. أمسيةٌ من الموسيقى الفصحى بمركز الجزويت الثقافى بالإسكندرية

في إطار فعاليات مهرجان القاهرة للجاز 2021، يستقبل مركز الجزويت الثقافي بالإسكندرية، في الرابعة من بعد عصر اليوم السبت، عرض رقص معاصر تفاعلي، بعنوان RESET، والذي تقدمه فرقة المؤسسة الثقافية المجرية الوطنية.

يدور العرض في المستقبل غير البعيد، على كوكب، سيصل الاحتباس الحراري العالمى إلى مستوى، حيث سيحتاج العديد من الناس إلى إيجاد منازل جديدة لأنفسهم في المجتمعات الغريبة.

نجح أحد هذه المجتمعات الجديدة في حماية نفسه من كوارث المناخ، وتم إنشاء نوع جديد من النظام السياسي والاقتصادي أكثر تعاطفًا واستدامة وعالم صالح للعيش لمنع حدوث أي كوارث أخرى، تم وضع قواعد صارمة للغاية قائمة على أساس الوعي المناخي، حيث أن هناك معايير يجب على الشخص الوفاء بها من أجل قبوله في هذا المجتمع، وحتى أصغر انتهاك لهذه القوانين سيؤدي إلى الترحيل.

في سياق متصل، يليها في السادسة مساء اليوم أيضًا، وضمن أنشطة نادي سينما مركز الجزويت الثقافي بالإسكندرية، عرض الفيلم الروائي الطويل Landscape in the Mist أو "المناظر الطبيعية في الضباب"، سيناريو وإخراج ثيودوروس أنجيلوبولوس، والفيلم من إنتاج عام 1988 وتبلغ مدة عرضه 127 دقيقة.

تدور أحداث فيلم "المناظر الطبيعية في الضباب"، عن طفلين ينطلقان في رحلة للبحث عن والداهما الغائب، في داخل تفاصيل هذه الرحلة يتطرق إلى الكثير والكثير الطفولة والمراهقة والحب وغموض الحياة وقسوتها، هو فيلم عن كُل شئ، فيلم عن رحلة الإنسان في الحياة، رحلة البحث عن الضوء.

وعن الفيلم يقول مؤلفه ومخرجه ثيودوروس أنجيلوبولوس: "هي ليست مجرد رحلة طفلين للبحث عن والداهما الغائب، بل إنها رحلة للإطلاع على الحياة نفسها، في هذه الرحلة يري الطفلان كل شئ الحب والموت، الكذب والحقية، الجمال والدمار.. هذه الرحلة هي وسيلة لتذكرينا جميعًا بما تعطيه لنا الحياة".

"في رحاب الصمت" أمسيةٌ من الموسيقى الفصحى المعاصرة

وفي الثامنة مساء اليوم السبت أيضًا، تعقد بمركز الجزويت الثقافي بالإسكندرية، أمسية موسيقية بالتعاون مع وكالة بهنا، والتي تقام تحت عنوان"في رحاب الصمت: أمسيةٌ من الموسيقى الفصحى المعاصرة، عود منفرد" مع مصطفى سعيد، ومشاركة العازفان شادي إبراهيم، وأحمد الخزامي.

ومصطفي سعيد، موسيقيّ، مؤسّس مجموعة "أصيل"، ومدير مؤسّسة التوثيق والبحث في الموسيقى العربيّة.، عازف عود ومغني وملحن، وهو مطرب ذو إنتاج غزير، سجل العديد من الألبومات، كما شارك في المهرجانات الموسيقية الدولية كعازف منفرد وعضو في فرقة أصيل للموسيقى العربية الكلاسيكية المعاصرة، التي أسسها عام 2003.

وقام كباحث بنشر مقالات أكاديمية وألقى محاضرات حول مجموعة من المواضيع تتناول الوسط الموسيقي الفني الشرقي والموسيقى العربية، وقد جمع أكثر من 500 أغنية مصرية وعربية قديمة، شغل منصب مدير فني للمحفوظات لمؤسسة محفوظات الموسيقى العربية وأبحاثها في لبنان من 2008- 2010، وتسلم إدارتها منذ عام 2010، إضافة إلى خبرته في آلة العود والغناء وفن المقام التي تمتد لأكثر من عقد من الزمن، أقام سعيد ورش عمل تعليمية، وقدم محاضرات للضيوف في العديد من المؤسسات الفنية والأكاديمية المتعددة في مصر، الشرق الأوسط، أوروبا واليابان، فضلًا عن قيامه بتأليف العديد من الألحان الموسيقية لفرقة أصيل، ولعروض مسرحية وعروض رقص وأفلام.