الجمعة 05 نوفمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

جمهور طنطا لـ«شيماء سيف»: الأهلى هيفوز (فيديو)

شيماء سيف
شيماء سيف

حرصت الفنانة «شيماء سيف» على التواصل مع جمهورها بشكل مستمر، فشاركت مقطع فيديو أثناء تحدثها مع جمهورها في طنطا تسألهم عن توقعاتهم للنادى الفائز فى مباراة القمة بين الأهلى والزمالك.

وشاركت شيماء عبر حسابها الرسمى على موقع «إنستجرام» مقطع فيديو تسأل فيه جمهور طنطا ويجيبون عليها بثقة كبيرة «الأهلي هيفوز»، وعلقت على الفيديو قائلة: «جمهور طنطا الجميل اللي بموت فيهم، توقعي أن الأهلي هيكسب النهاردة.. إنتوا تتوقعوا إيه؟».

 

من ناحية أخرى، بدأت الفنانة «شيماء سيف» تصوير دورها في المسلسل الكوميدى الاجتماعى «الجار للجار» في أبوظبي بعد عدة تحضيرات على أن تقوم بتصوير عدد من مشاهدها، ومن المقرر عرضه على إحدى المنصات الإلكترونية نهاية العام الجاري. 

مسلسل "الجار للجار" من إخراج  محمد عبدالعزيز، وكتابة أسامة حسام الدين، ويروي المسلسل قصة مجموعة من العائلات التي تعيش في المبنى نفسه، كل عائلة لها قصتها وأفكارها وعاداتها. تلتقي هذه الثقافات المختلفة نسبة للجنسيات المختلفة في المبنى وتبدأ الحكاية في قالب كوميدي.

وسيتم تصوير العمل كاملًا في أبوظبي بالإمارات، في مواقع ضخمة بنيت خصيصًا للعمل. 

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وائل لطفي

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