الجمعة 05 نوفمبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

غدًا.. انقطاع مياه الشرب عن مدينة إدفو بأسوان لمدة 12 ساعة

قطع مياه الشرب
قطع مياه الشرب

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بأسوان "قطاع إدفو''، عن قطع مياه الشرب عن مدينة إدفو بأكملها، غدًا السبت، وذلك نظرًا للقيام بأعمال صيانة خطوط شبكة محطة مياه إدفو القديم.

وتتراوح مدة انقطاع مياه الشرب عن مدينة إدفو 12 ساعة متواصلة، وذلك غدًا في تمام الساعة الثانية صباحًا، ويستمر حتى الساعة الثانية مساءًا.

وجاء ذلك في خطاب موجه لرئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة إدفو، وفى إطار توعية المواطنين داخل المدينة بوقت الانقطاع، وتوفير احتياجاتهم لكميات مياه الشرب.

وتهيب شركة مياه الشرب والصرف الصحى بأسوان، المواطنين والجهات الخدمية المعنية بتوفير احتياجاتهم واحتياجات المواقع الخدمية من مياه الشرب قبل الفترة المحددة.

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