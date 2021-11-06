مواقيت الصلاة اليوم السبت 6 نوفمبر 2021

تستعرض «الدستور» لقرائها مواقيت الصلاة في بعض المحافظات، اليوم السبت ٦ نوفمبر ٢٠٢١؛ نظرًا لأهميتها وتصدرها على مواقع البحث، وتتضمن مواقيت الصلاة كلًا من محافظات القاهرة الكبرى، والإسكندرية، وجنوب سيناء، والأقصر، والسويس، وأسوان، والإسماعيلية، والسويس، والغربية.

مواقيت الصلاة اليوم السبت 6 نوفمبر٢٠٢١ بمحافظات مصر

مواعيد الصلاة اليوم في محافطة القاهرة

موعد صلاة الفجر ٤:٤٤

موعد الشروق ٦:١٣

موعد آذان الظهر ١١:٣٩

موعد آذان العصر ٢:٤٢

موعد آذان المغرب ٥:٠٤

موعد آذان العشاء ٦:٢٣



مواعيد الصلاة اليوم في محافطة الإسكندرية



موعد صلاة الفجر ٤:٥٩

موعد الشروق ٦:٢٠

موعد آذان الظهر ١١:٤٤

موعد آذان العصر ٢:٤٦

موعد آذان المغرب ٥:٠٨

موعد آذان العشاء. ٦:٢٨

مواعيد الصلاة اليوم بمحافطة جنوب سيناء

موعد صلاة الفجر ٤:٣٢

موعد الشروق ٦:٠٠

موعد آذان الظهر ١١:٢٧

موعد آذان العصر ٢:٣١

موعد آذان المغرب ٤:٥٤

موعد آذان العشاء. ٦:١٢

مواعيد الصلاة اليوم بمحافطة الأقصر

موعد صلاة الفجر ٤:٣٦

موعد الشروق ٦:٠١

موعد آذان الظهر ١١:٣٤

موعد آذان العصر ٢:٤٣

موعد آذان المغرب ٥:٠٦

موعد آذان العشاء. ٦:٢٢

مواعيد الصلاة اليوم بمحافطة أسوان

موعد صلاة الفجر ٤:٣٣

موعد الشروق ٥:٥٨

موعد آذان الظهر ١١:٣٢

موعد آذان العصر ٢:٤٣

موعد آذان المغرب ٥:٠٦

موعد آذان العشاء. ٦:٢١

مواعيد الصلاة اليوم بمحافطة السويس

موعد صلاة الفجر ٤:٣٩

موعد الشروق ٦:٠٧

موعد آذان الظهر ١١:٣٣

موعد آذان العصر ٢:٣٧

موعد آذان المغرب ٤:٥٩

موعد آذان العشاء. ٦:١٨

مواعيد الصلاة اليوم بمحافطة الإسماعيلية

موعد صلاة الفجر ٤:٤٠

موعد الشروق ٦:١٠

موعد آذان الظهر ١١:٣٤

موعد آذان العصر ٢:٣٧

موعد آذان المغرب ٤:٥٩

موعد آذان العشاء. ٦:١٩





مواعيد الصلاة اليوم بمحافطة الغربية



موعد صلاة الفجر ٤:٤٦

موعد الشروق ٦:١٥

موعد آذان الظهر ١١:٣٩

موعد آذان العصر ٢:٤٢

موعد آذان المغرب ٥:٠٤

موعد آذان العشاء. ٦:٢٤