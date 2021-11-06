مواقيت الصلاة اليوم السبت 6 نوفمبر 2021
تستعرض «الدستور» لقرائها مواقيت الصلاة في بعض المحافظات، اليوم السبت ٦ نوفمبر ٢٠٢١؛ نظرًا لأهميتها وتصدرها على مواقع البحث، وتتضمن مواقيت الصلاة كلًا من محافظات القاهرة الكبرى، والإسكندرية، وجنوب سيناء، والأقصر، والسويس، وأسوان، والإسماعيلية، والسويس، والغربية.
مواقيت الصلاة اليوم السبت 6 نوفمبر٢٠٢١ بمحافظات مصر
مواعيد الصلاة اليوم في محافطة القاهرة
موعد صلاة الفجر ٤:٤٤
موعد الشروق ٦:١٣
موعد آذان الظهر ١١:٣٩
موعد آذان العصر ٢:٤٢
موعد آذان المغرب ٥:٠٤
موعد آذان العشاء ٦:٢٣
مواعيد الصلاة اليوم في محافطة الإسكندرية
موعد صلاة الفجر ٤:٥٩
موعد الشروق ٦:٢٠
موعد آذان الظهر ١١:٤٤
موعد آذان العصر ٢:٤٦
موعد آذان المغرب ٥:٠٨
موعد آذان العشاء. ٦:٢٨
مواعيد الصلاة اليوم بمحافطة جنوب سيناء
موعد صلاة الفجر ٤:٣٢
موعد الشروق ٦:٠٠
موعد آذان الظهر ١١:٢٧
موعد آذان العصر ٢:٣١
موعد آذان المغرب ٤:٥٤
موعد آذان العشاء. ٦:١٢
مواعيد الصلاة اليوم بمحافطة الأقصر
موعد صلاة الفجر ٤:٣٦
موعد الشروق ٦:٠١
موعد آذان الظهر ١١:٣٤
موعد آذان العصر ٢:٤٣
موعد آذان المغرب ٥:٠٦
موعد آذان العشاء. ٦:٢٢
مواعيد الصلاة اليوم بمحافطة أسوان
موعد صلاة الفجر ٤:٣٣
موعد الشروق ٥:٥٨
موعد آذان الظهر ١١:٣٢
موعد آذان العصر ٢:٤٣
موعد آذان المغرب ٥:٠٦
موعد آذان العشاء. ٦:٢١
مواعيد الصلاة اليوم بمحافطة السويس
موعد صلاة الفجر ٤:٣٩
موعد الشروق ٦:٠٧
موعد آذان الظهر ١١:٣٣
موعد آذان العصر ٢:٣٧
موعد آذان المغرب ٤:٥٩
موعد آذان العشاء. ٦:١٨
مواعيد الصلاة اليوم بمحافطة الإسماعيلية
موعد صلاة الفجر ٤:٤٠
موعد الشروق ٦:١٠
موعد آذان الظهر ١١:٣٤
موعد آذان العصر ٢:٣٧
موعد آذان المغرب ٤:٥٩
موعد آذان العشاء. ٦:١٩
مواعيد الصلاة اليوم بمحافطة الغربية
موعد صلاة الفجر ٤:٤٦
موعد الشروق ٦:١٥
موعد آذان الظهر ١١:٣٩
موعد آذان العصر ٢:٤٢
موعد آذان المغرب ٥:٠٤
موعد آذان العشاء. ٦:٢٤