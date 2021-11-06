السبت 06 نوفمبر 2021
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

مواقيت الصلاة اليوم السبت 6 نوفمبر 2021

مواقيت الصلاة
مواقيت الصلاة

تستعرض «الدستور» لقرائها مواقيت الصلاة في بعض المحافظات، اليوم السبت ٦ نوفمبر ٢٠٢١؛ نظرًا لأهميتها وتصدرها على مواقع البحث، وتتضمن مواقيت الصلاة كلًا من محافظات القاهرة الكبرى، والإسكندرية، وجنوب سيناء، والأقصر، والسويس، وأسوان، والإسماعيلية، والسويس، والغربية.

مواقيت الصلاة اليوم السبت 6 نوفمبر٢٠٢١ بمحافظات مصر

مواعيد الصلاة اليوم في محافطة القاهرة

موعد صلاة الفجر   ٤:٤٤

موعد  الشروق     ٦:١٣

موعد آذان الظهر    ١١:٣٩

موعد آذان العصر   ٢:٤٢

موعد آذان المغرب  ٥:٠٤

موعد آذان العشاء  ٦:٢٣
 

مواعيد الصلاة اليوم في محافطة الإسكندرية
 

موعد صلاة الفجر ٤:٥٩

موعد  الشروق ٦:٢٠

موعد آذان الظهر   ١١:٤٤

موعد آذان العصر  ٢:٤٦

موعد آذان المغرب  ٥:٠٨

موعد آذان العشاء.  ٦:٢٨

مواعيد الصلاة اليوم بمحافطة جنوب سيناء
موعد صلاة الفجر   ٤:٣٢

موعد  الشروق       ٦:٠٠

موعد آذان الظهر    ١١:٢٧

موعد آذان العصر   ٢:٣١

موعد آذان المغرب   ٤:٥٤

موعد آذان العشاء.  ٦:١٢

مواعيد الصلاة اليوم بمحافطة الأقصر
 موعد صلاة الفجر   ٤:٣٦

موعد  الشروق       ٦:٠١

موعد آذان الظهر    ١١:٣٤

موعد آذان العصر   ٢:٤٣

موعد آذان المغرب  ٥:٠٦

موعد آذان العشاء.  ٦:٢٢

مواعيد  الصلاة اليوم بمحافطة أسوان

موعد صلاة الفجر   ٤:٣٣

موعد  الشروق       ٥:٥٨

موعد آذان الظهر    ١١:٣٢

موعد آذان العصر   ٢:٤٣

موعد آذان المغرب   ٥:٠٦

موعد آذان العشاء.  ٦:٢١

مواعيد الصلاة اليوم بمحافطة السويس
 موعد صلاة الفجر   ٤:٣٩

موعد  الشروق       ٦:٠٧

موعد آذان الظهر    ١١:٣٣

موعد آذان العصر   ٢:٣٧

موعد آذان المغرب  ٤:٥٩

موعد آذان العشاء.  ٦:١٨

مواعيد الصلاة اليوم بمحافطة الإسماعيلية

موعد صلاة الفجر   ٤:٤٠

موعد  الشروق       ٦:١٠

موعد آذان الظهر    ١١:٣٤

موعد آذان العصر   ٢:٣٧

موعد آذان المغرب  ٤:٥٩

موعد آذان العشاء. ٦:١٩


 

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مواعيد الصلاة اليوم بمحافطة الغربية
 

موعد صلاة الفجر   ٤:٤٦

موعد  الشروق       ٦:١٥

موعد آذان الظهر    ١١:٣٩

موعد آذان العصر   ٢:٤٢

موعد آذان المغرب  ٥:٠٤

موعد آذان العشاء.  ٦:٢٤

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