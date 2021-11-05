الجمعة 05 نوفمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

المطربة الفلسطينية «بانه» تشارك فى مهرجان القاهرة للجاز

المطربة الفلسطينة
المطربة الفلسطينة بانه

أطلت المطربة الفلسطينية بانه على جمهورها المصري عبر حفل غنائي في فعاليات مهرجان القاهرة الدولي للجاز.

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وخطفت بانه مسامع عشاق موسيقى الجاز بتوليفة غنائية أحيت خلالها روائع أساطير الجاز العالميات على طريقتها الخاصة،  تحت مسمى Tribute to the Divas، من بينهن جارة القمر فيروز وBillie Holiday و Aretha Franklin بجانب Nancy Sinatra و Ella Fitzgerald.

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وعلى مدار ساعة زمن متواصلة أمتعت بانه الجمهور بأغنيات "صباح ومسا" و"Bang Bang" و"يا حبيبي تعالى"، ضمن مشاركتها الأولى في فعاليات النسخة الثالثة عشرة. من مهرجان القاهرة للجاز Cairo Jazz Festival في مركز التحرير الثقافي في وسط البلد.

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كما أتت هذه الإطلالة تزامنا مع احتفال بانه بإطلاق أجدد أعمالها الغنائية المصورة "مجنونة"، التي أطلقتها قبل الحفل بيوم،  وجسدت خلالها  كواليس عقلية الفتيات وتكشف سر التقلبات المزاجية والعاطفية للبنات عبر مزيج غنائي مبهج يجمع الرومانسية بخفة الدم وتلقائية الكلمات، تعاونت فيها مع الشاعر عمر المصري والملحن عمرو الشاذلي والمنتج المنفذ ماجد سليمان والموزع وسام عبد المنعم،  والأغنية من إنتاج يونيفيرسال ميوزيك الشرق الأوسط.

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وأتت هذه الحفلة في ختام  جولة بانه الغنائية الجديدة في العالم العربي،  التي استهلتها بأولى حفلاتها في مصر سبتمبر الماضي،  وذلك خلال مشاركتها في مهرجان "هي الفنون" في الجامعة الأمريكية وتبعتها مؤخرا بحفلها الضخم في الإمارات،  شاركت خلاله في حفل إحياء ذكرى الموسيقار العالمي الرحل سيناترا على مسرح اوبرا دبي.

بانه مطربة فلسطينية الأصل تستقر في البحرين،  وبدأت رحلتها الغنائية الاحترافية منذ أربع سنوات،  وحققت نقلة نوعية في رحلتها الفنية بتعاقدها رسميا مع شركة يونيفرسال ميوزيك الشرق الأوسط، التي تولت مهمة توزيع وإنتاج أغنياتها منذ عام،  تزامنا مع ظهور ألبومها الأول "شو بنا"، والذي ضم في جعبته سبع أغنيات،  من بينها "شو حلو نحنا" و"عكس الشي" و"عالبال".

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