الجمعة 05 نوفمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الثقافة

«بلاد الطاخ طاخ».. مجموعة قصصية لـ إنعام كجه جى عن الدار المصرية اللبنانية

إنعام كجه جي
إنعام كجه جي

تصدر قريبًا عن الدار المصرية اللبنانية المجموعة القصصية الجديدة "بلاد الطاخ طاخ" للروائية والقاصة العراقية الدكتورة إنعام كجه جي.

ولدت إنعام كجه جى في بغداد عام 1952 وفي جامعتها درست الصحافة. عملت في الصحافة والإذاعة العراقية قبل انتقالها إلى باريس لتكمل أطروحة الدكتوراه في جامعة السوربون. تشتغل حاليًا مراسلة في باريس لجريدة "الشرق الأوسط" في لندن ومجلة "كل الأسرة" في الشارقة والإمارات العربية المتحدة. نشرت إنعام كجه جي كتابًا في السيرة بعنوان "لورنا" عن المراسلة البريطانية لورنا هيلز التي كانت متزوجة من النحات والرسام العراقي الرائد جواد سليم.

كما نشرت كتابًا بالفرنسية عن الأدب الذي كتبته العراقيات في سنوات المحنة والحروب. في عام 2004 أعدت وأخرجت فيلمًا وثائقيًا عن الدكتورة نزيهة الدليمي، أول امرأة أصبحت وزيرة في بلد عربي، عام 1959. 

لها من الروايات "سواقي القلوب" (2005) و"الحفيدة الأمريكية" (2008) التي وصلت إلى القائمة القصيرة للجائزة العالمية للرواية العربية عام 2009 وصدرت بالإنجليزية والفرنسية والصينية، و"طشّاري" التي وصلت إلى القائمة القصيرة عام 2014 وصدرت بالفرنسية. 

صدرت راويتها النبيذة في طبعة مصرية عن الهيئة العامة لقصور الثقافة ونفدت طبعتها الأولى بالكامل في معرض الأوبرا للكتاب، وكانت قد صدرت الرواية عن دار الجديد.

قامت بعمل عدد من الأفلام الوثائقية وهي نُشر علانية (بغداد عام 1975)، لينا، عراقية في لوس أنجلوس (فيلم وثائقي مدته 10 دقائق، صدر عام 2004 حول مشاركة المرأة في الانتخابات الأولى بعد الغزو الأمريكي)، نزيهة الدليمي (فيلم وثائقي مدته 30 دقيقة صدر عام 2004 عن الطبيبة العراقية التي كانت في عام 1959 أول امرأة تتولى منصب وزيرة في بلد عربي. ثم تم نفيها في ألمانيا)، محجوب، القاهرة وبيروت (فيلم وثائقي مدته 60 دقيقة صدر عام 2016 عن الطبيب القبطي المناضل من أجل السلام، والذي كان أيضًا شاعرًا وكاتبًا).

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إنعام كجه جي بلاد الطاخ طاخ مجموعة قصصية جديدة صدر حديثا الدار المصرية اللبنانية

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