الجمعة 05 نوفمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

وفد من سفراء دول أمريكا اللاتينية يزور متحف الحضارات

صورة للوفد
صورة للوفد

استقبل المتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط وفدًا من سفراء دول أمريكا اللاتينية بالقاهرة بمرافقة السفير أشرف منير نائب مساعد وزير الخارجية لشئون أمريكا اللاتينية، حيث كان في استقبالهم الدكتور أحمد غنيم الرئيس التنفيذي لهيئة المتحف، والذي قام بالترحيب بهم كما قدم لهم نبذة عن المتحف وإنشائه.

يأتي ذلك في إطار الزيارات التي تقوم بها الشخصيات العامة والهامة للمتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط منذ افتتاحه واستقباله للمومياوات الملكية في موكب مهيب من المتحف المصري بالتحرير.

واصطحبتهم  فيروز فكري نائب الرئيس التنفيذي لهيئة المتحف للإدارة والتشغيل، باسم رءوف كبير أمناء المتحف، في جولة تضمنت زيارة قاعة العرض المركزي وقاعة المومياوات، حيث قدموا لهم شرحًا تفصيليًا لتعريفهم بالمقتنيات الأثرية المعروضة بالمتحف، كما أطلعوهم على الأنشطة والخدمات المقدمة بالمتحف، لافتين إلى أن المتحف ليس فقط قاعات لعرض القطع الأثرية وإنما هو منارة ثقافية حضارية.

وخلال الزيارة، أعرب أعضاء الوفد عن سعادتهم بزيارة المتحف وإعجابهم بالقطع الأثرية المميزة والفريدة المعروضة به، والتي تمثل الحضارة المصرية العريقة عبر العصور، كما أكدوا على حرصهم على زيارة المتحف لمشاهدة المومياوات الملكية عن قرب.

كما حرصوا على تسجيل زيارتهم للمتحف بالتقاط العديد من الصور التذكارية.

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