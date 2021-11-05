الجمعة 05 نوفمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

لايف ستايل

غرف يناسبها لون الخردل فى منزلك (صور)

المنزل
المنزل

تعتبر أسهل  طريقة لجعل منزلك يبدو جميلاً هو اختيار ألوان الطلاء المناسبة فهذا سوف يحدث فرقًا كبيرًا في مظهر منزلك.

ونقترح في التقرير التالي لون الخردل الذي يأتي  من نبات الخردل حيث يتميز النبات بلونه الطبيعي والجميل.

ويعد لون الخردل الأكثر شيوعًا خارج المنزل هذا لأنه لون شائع لفصل الخريف حيث أصبح لونًا أساسيًا في تشكيلة الخريف ويرتديه الناس في جميع أنحاء العالم طبقا لموقع «decoration».

غرفة المعيشة

فى غرفة المعيشة

عند استخدام لون الخردل فى غرفة المعيشة، عادة ما تكون باهتة ودافئة أكثر من الغرف الأخرى، وذلك لأن غرفة المعيشة هي مكان للاسترخاء والتركيز على الأسرة.

و سطوع لون الخردل النقى يمكن أن يشتت الانتباه عندما تكون فى غرفة المعيشة لذلك من الأفضل أن تقوم بطلاء المنزل بلون الخردل البنى.

و تكون الجدران هي الخيار الأفضل في غرفة المعيشة لطلائها بالخردل، وبإمكانك تجربة طلاء الأريكة الخاصة بغرفة المعيشة بلون الخردل كذلك.

غرفة المعيشة

فى المطبخ

يحبذ إدخال لون الخردل إلى المطبخ لأن جميع الألوان الصفراء هي ألوان مطبخ شائعة وبإمكانك طلاء خزانة المطبخ بالخردل لتبدو أكبر وكذلك البلاط أو الستائر.

غرفة المطبخ 

غرفة الغسيل

تنظيم غرف الغسيل أمرًا صعبًا كما يصعب تزيينها بشكل مناسب، وعندما تكون الغرفة صغيرة يُصبح من الصعب ربط كل شيء معًا.

هذا لا يعني أن لون الخردل غير مناسب فعلى العكس، ما عليك سوى استخدام الظل المناسب وعادة ما تكون ألوان الخردل المتوسطة هى الملائمة بشكل أفضل لهذه الغرفة.


لون غرفة الجلوس


تعد غرفة الطعام مكانًا رائعًا لإضافة الخردل كما يعد الخردل لونًا لذيذًا سيجعل الضيوف أكثر جوعًا، وسيلائم الخردل غرفة الجلوس التي  تستطيع إنشاء جداريات وتعليق الثريا فيها.

غرفة النوم

لطلاء غرفة النوم بالخردل بإمكانك إختيار اللون الداكن منه أو  الخردل اللامع مبهجًا.

وجميع الظلال مرحب بها فى غرفة النوم ، الأمر كله متروك لأصحاب المنازل أو أصحاب غرف النوم فيما يتعلق بالظل الذي يناسبهم بشكل أفضل.

ويمكنك يمكنك استخدام الخردل في غرفة النوم في أي مكان ، ولكن عادةً ما يتم استخدامه فى الأشياء التي يسهل تغييرها مثل الفراش أو الستائر.

ديكور المنزل طلاء المنزل لون الخردل الخردل ألوانات طلاء

رئيس التحرير

وائل لطفي

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