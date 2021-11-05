إشادة دولية.. اجتماع جديد مرتقب للجنة العسكرية الليبية «5+5» في مصر

أفادت مصادر ليبية مطلعة بأن اللجنة العسكرية المشتركة "5+5" ستعقد اجتماعًا جديدًا في مصر خلال الأيام العشرة الأخيرة من نوفمبر، ليكون ثاني لقاء لها خلال الشهر الجاري.

وأضافت المصادر أن الاجتماع يأتي عقب مؤتمر باريس حول ليبيا، ويشهد حضور ممثلين عن دول الجوار الليبي، وهي "السودان وتشاد والنيجر"، مثل اللقاء السابق، وفقًا لفضائية سكاي نيوز عربية.

ويرتبط حضور دول السودان وتشاد والنيجر بملف تأمين الجنوب الليبي، صاحب الأهمية الاستراتيجية الكبيرة، حيث نبه الرجباني إلى معاناة الجنوب من انتشار العناصر الإرهابية والتشكيلات الإجرامية وظاهرة الهجرة غير الشرعية في المساحات الشاسعة والوعرة هناك، مما دفع الجيش إلى إطلاق عملية عسكرية واسعة قبل شهور لتحقيق السيطرة الأمنية.

وحول الاجتماع الأول في مصر، دعت الأمم المتحدة الدول الأعضاء والسلطات الليبية ودول الجوار إلى دعم لجنة "5+5" لتنفيذ خروج المرتزقة والمقاتلين الأجانب بطريقة تضمن استقرار ليبيا وفق الخطة الموقعة في جنيف يوم 8 أكتوبر الماضي، قائلة إن الاجتماع، الذي دار على مدى 3 أيام، شهد الاتفاق على إنشاء الية اتصال وتنسيق فعالة لدعم تنفيذ خطة عملها بشأن خروج المرتزقة في عملية تدريجية ومتوازنة ومتسلسلة.

وأضافت بعثة المنظمة لدى ليبيا، في بيان، أمس الخميس، أن هذه الالية ستمكن من اتخاذ الخطوات الأولى من عملية الانسحاب التي ستأخذ في الاعتبار بشكل كامل احتياجات ومخاوف ليبيا وجيرانها، مضيفة أنه سيتم عقد الاجتماعات بين اللجنة والسلطات الليبية وممثلي دول الجوار من تشاد والنيجر والسودان خلال عملية التنفيذ.

ووصف المبعوث الخاص للأمين العام ورئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، يان كوبيش، نتائج اجتماع القاهرة بالإنجاز المهم الذي يمكن من اتخاذ خطوات عملية لخروج جميع المرتزقة والمقاتلين الأجانب القادمين من هذه البلدان كخطوة أولى نحو التنفيذ الكامل وفي حينه لاتفاق وقف إطلاق النار الموقع في 23 أكتوبر 2020، بما يتماشى مع قرار مجلس الأمن رقم 2570 (2021).

كما أثنى "كوبيش" على مصر لاستضافتها ودعمها للاجتماع المهم الذي جاء بطلب من اللجنة العسكرية، ويسرته البعثة الدولية، مشيرا إلى أن الدور المصري ساهم في نجاح الاجتماع، كما أقر به المشاركون.