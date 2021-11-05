الجمعة 05 نوفمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

ضبط كهربائى صادر ضده حكم بالإعدام فى القليوبية

ضبط متهم
ضبط متهم

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، من ضبط كهربائي مقيم أبو زعبل دائرة مركز شرطة الخانكة، صادر ضده حكم بالإعدام لاتهامه بقتل أحد الأشخاص بإحدى القضايا، وذلك فى إطار خطة المديرية لمكافحة الجريمة بشتى صورها ومكافحة كل الأنشطة الإجرامية وتكثيف التواجد الشرطي الفعال، وملاحقة العناصر الإجرامية خاصة المحكوم عليهم الهاربين من أحكام الإعدام.

تلقى اللواء محسن شعبان، مدير أمن القليوبية، إخطارا من مأمور مركز شرطة الخانكة يفيد ضبط هارب من حكم الإعدام فى قضية قتل.

وعقب تقنين الإجراءات تمكنت ضباط مباحث مركز الخانكة من ضبط "حمادة م ع"، 38 سنة، كهربائي، ومقيم أبو زعبل دائرة مركز شرطة الخانكة، والمحكوم عليه في القضية رقم 10184 جنايات مركز الخانكة لسنة 2021، والمقيدة برقم 903 كل شمال بنها لسنة 2021، حصر رقم 903 لسنة 2021، تهمة قتل بجلسة 23 أكتوبر الماضى، بالإعدم، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية. 

هاربين من أحكام هارب القليوبية أحكام الإعدام مديرية أمن القليوبية ضبط كهربائي المحكوم عليهم اللواء محسن شعبان مدير أمن القليوبية الأنشطة الإجرامية

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