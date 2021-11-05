الجمعة 05 نوفمبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

مصادر بـ«القابضة للمطارات»: زيادة معدلات تشغيل الخطوط الجوية الألمانية للمطارات المصرية

وزير الطيران المدنى
وزير الطيران المدنى

كشفت مصادر مطلعة بالشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية، عن زيادة معدلات التشغيل الجوية والركابية لشركة الخطوط الجوية الألمانية والتي تعد أكبر شركة طيران في القارة الأوروبية إلى المطارات السياحية المصرية خلال الاونة الأخيرة، وذلك في ظل التجهيزات الضخمة والامكانيات الهائلة التي تتميز بها منظومة المطارات المصرية.

 وأضافت المصادر في تصريحات خاصة لـ “الدستور”، أن السلطات المختصة بوزارة الطيران المدنى وسلطة الطيران المدني والشركة المصرية للمطارات قد تلقوا خلال الفترة الراهنة عدة إخطارات من الشركة الألمانية يفيد زيادة معدلات التشغيل الجوية والركابية لها إلى المدن السياحية المصرية.

- زيادة الرحلات للغردقة وشرم الشيخ ومرسى علم مع بدء الفصل الشتوي

 وأشارت المصادر إلى أن المطارات السياحية المصرية تشهد خلال الفترة الراهنة زيادة كبيرة في الرحلات السياحية الألمانية القادمة عبر مختلف شركات الطيران الخاصة والوطنية هناك من مختلف المدن الألمانية، وأوضحت المصادر أنه مع بداية الفصل الشتوي ستشهد المطارات السياحية المصرية زيادة كبيرة في الرحلات الدولية السياحية القادمة من دولة ألمانيا وبالأخص مطارات الغردقة وشرم الشيخ ومرسى علم. 

جدير بالذكر،  أن المطارات المصرية الإقليمية والسياحية والرئيسية تشهد زيادة كبيرة في معدلات التشغيل الجوية والركابية مختلفة الجنسيات،  وذلك في إطار حرص وزارة الطيران المدني على زيادة تنشيط الحركة السياحية الدولية الوافدة إلى المدن المصرية،  رغم الظروف الصحية الراهنة التي تجتاح العالم حاليًا جراء استمرار انتشار وتفشي فيروس كورونا. 

وتلتز كاف المطارات المصرية الإقليمية والسياحية والرئيسية بكاف تعليمات وتوصيات الاتحاد الدولي للنقل الجوي"الاياتا"، ومنظمة الصحة العالمية، ووزارة الصحة والسكان،  لضمان سلامة المسافرين وأطقم الطائرات والعاملين، بالمطارات في ظل الظروف الصحية الراهنة عبر تشديد الإجراءات والتدابير الاحترازية والوقائية.  

الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية اخبار وزارة الطيران تنشيط الحركة الجوية والسياحية المطارات المصرية الخطوط الجوية الالمانية

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