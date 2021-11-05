زراعة 325 شجرة على الطرق الرئيسية وأمام المدارس بمركز أخميم بسوهاج

قامت الوحدة المحلية بمركز ومدينة أخميم بزراعة 325 شجرة بالطرق العامة والشوارع وأمام المدارس، تنفيذًا لتوجيهات اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، خلال اجتماعه برؤساء الوحدات المحلية، بشأن ضرورة الإهتمام بأعمال التشجير وزيادة المساحات الخضراء بنطاق المحافظة، خاصة على الطرق الرئيسية، والشوارع، واختيار أنواع الأشجار التي تتميز بالمظهر الجمالي وتحمل درجات الحرارة المرتفعة تماشيًا مع ما يشهده العالم من ظاهرة تغير المناخ.

وأوضح حسين حبارير رئيس مركز ومدينة أخميم أنه تم زراعة عدد من الأشجار بطريق أخميم سوهاج، وشارع مجلس المدينة، وأمام محطة المياه، ومدخل كوبري فهمي بقرية الكولة، وأمام وحدة الإسعاف والسلخانة، والوحدة المحلية بقرية الحواويش.

وأضاف حبارير أنه سيتم العمل على زيادة الكثافة الشجرية وزراعة أشجار جديدة وعمل أحواض بالطرق الرئيسية والشوارع الرئيسية والفرعية وأمام المدارس والمناطق الخالية من أشجار، مع تواصل المتابعة الدورية لأعمال الرى وقص وتهذيب الأشجار.

كان أعلن اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، عن تحرير 153 محضر مخالفة بيئية لحرق المخلفات الزراعية بمختلف مراكز وقري المحافظة، وذلك خلال حملات شنتها الوحدات المحلية بالتعاون مع جهاز شئون البيئة بسوهاج، وذلك في إطار خطة المحافظة لمنع حرق المخلفات الزراعية وحماية البيئة، والحفاظ على صحة وسلامة المواطنين.

حيث قامت الوحدة المحلية لمركز سوهاج بتحرير 43 محضر حرق، فيما تم تحرير 19 محضر بمركز البلينا، و16 محضر بمركز المنشاة، و22 محضر بمركز طهطا، و4 محاضر بمركز طما، و6 محاضر بمركز المراغة، و14 محضر بمركز ساقلتة، و18 محضر بمركز جرجا، و10 محاضر بمركز دار السلام، ومحضر بمركز جهينة.

وشدد المحافظ على ضرورة المتابعة المستمرة، لمنع حرق المخلفات الزراعية، والحفاظ على البيئة، وصحة وسلامة المواطنين، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين.