«سيغير قواعد اللعبة».. 10 معلومات عن أول أقراص لعلاج «كورونا»

أقرت هيئة الدواء في بريطانيا أول علاج لأعراض "كوفيد- 19" عن طريق الأقراص، حيث سيعطى الدواء للمرضى الذين شخصوا حديثا بـ"كوفيد- 19"، أقراص مولنوبيرافير مرتين يوميا.

وأثبتت التجارب السريرية، إن هذا الدواء، الذي أُنتج خصيصا لعلاج الإنفلونزا، قلل مخاطر العلاج بالمستشفى أو الوفاة إلى النصف، حيث قال وزير الصحة البريطاني ساجد جاويد إن هذا العلاج "سيغير قواعد اللعبة" بالنسبة لأصحاب المناعة الضعيفة والأكثر ضعفا.

وتستعرض "الدستور" أبرز 10 معلومات عن العلاج:

أقراص مولنوبيرافير عبارة عن مضاد للفيروسات من إنتاج شركة Merck العملاقة للأدوية. تهدف الأقراص العلاجية إلى منع الحالات الخفيفة إلى المتوسطة من كورونا. الفئة التي ينتمي إليها هذا العقار من مضادات الفيروسات تسمى ribonucleosides، حيث تغير المادة الوراثية الفيروسية وتقدم أخطاء لمنع تكرار ونسخ الجينوم الفيروسي. لم تظهر أي آثار جانبية خطيرة لدى المتطوعين في التجارب السريرية لهذا العقار. يعد هذا العقار أول دواء من نوعه يهدف إلى علاج فيروس كورونا عن طريق الفم. يتم تناول هذا الدواء مرتين يوميًا لمدة من خمسة إلى سبعة أيام، لحين الشفاء التام، حيث إنه يمنع تدهور الحالة. ضمن الأخبار المبهجة بشأن هذا العقار أن هناك أبحاثا تم إجراؤها في الولايات المتحدة، أكدت أن الدواء سيكون فعالا ضد طفرات الفيروس التي تظهر بين كل فترة وأخرى. حتى الآن لم يتم تحديد سعر الدواء، لكن وسائل الإعلام العالمية تحدثت عن سعر في متناول أغلب الفئات. ظهر هذا العقار كعلاج لفيروس التهاب الدماغ الخيلي. يعمل على تكاثر الفيروس داخل الخلايا المصابة بالفيروسات.

جدير بالذكر أن هيئة تنظيم الأدوية ومنتجات الرعاية الصحية في بريطانيا قالت إن العقار أُقر استخدامه للأشخاص الذين يعانون من أعراض كوفيد الخفيفة إلى المتوسطة، والذين لديهم عامل خطورة واحد على الأقل، مثل البدانة أو التقدم في العمر أو السكري أو أمراض القلب، حتى لا تتطور حالتهم إلى مرض خطير.

ووصفت جون راين، الرئيس التنفيذي للهيئة، العلاج بـ"علاج آخر يضاف إلى ترسانة علاج كوفيد-19"، قائلة "إنه أول مضاد فيروسي معتمد في العالم لهذا المرض ويمكن تناوله عن طريق الفم بدلاً من إعطائه عن طريق الوريد. هذا مهم، لأنه يعني أنه يمكن إعطاؤه خارج المستشفى قبل أن يتطور كوفيد إلى مرحلة خطيرة".