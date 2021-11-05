الفراخ بـ 33 جنيها والبط بـ 38.. أسعار الدواجن والبيض في الأسواق

شهدت أسعار الدواجن والبيض، اليوم، استقرارا فى الاسواق طبق لبورصة الدواجن، و بلغ سعر الكيلو من الدواجن البيضاء بالمزرعة تراوح بين 28 و29 جنيهًا، لتصل إلى المستهلك بسعر يتراوح بين 32 و33 جنيهًا، فيما تراوحت أسعار الدواجن البلدية في المزرعة بين 33 و34 جنيهًا، لتصل إلى المستهلك بسعر بين 38 و39 جنيهًا، وبلغ سعر "جوز" من الحمام نحو 60 جنيهًا للمستهلك مذبوحًا ومُكيسًا ومُعبئًا.

- أسعار البيض

أما عن سعر كرتونة البيض، فتراوح سعر كرتونة البيض الأبيض في المزرعة اليوم بين 44 إلى 44.5 جنيه لتصل إلى المستهلك بسعر 47 جنيهًا، ووصل سعر كرتونة البيض الأحمر إلى نحو 44 جنيهًا في المزرعة، لتصل إلى المستهلك بسعر 48 جنيهًا، ويباع البيض البلدي في المزرعة بسعر 50 جنيهًا، ليصل إلى المستهلك بسعر يتراوح ما بين 55 إلى 60 جنيهًا.

وبلغ سعر كيلو البط المسكوفي في المزرعة نحو 38 جنيهًا، واستقر سعر كيلو البط الفرنساوي ثابتًا عند 25 جنيهًا، وسجل سعر كيلو البط المولار نحو 30 جنيهًا، واستقر سعر الرومي أبيض لحم البدارة وزن (4 ك : 6 ك) عند 40 جنيهًا للكيلو، كما بلغ سعر الرومي لحم البدارة وزن (14 ك : 22 ك) 35 جنيهًا للكيلو.

- أسعار الكتاكيت في المزارع

وتراوح سعر الكتكوت في المزارع اليوم، ما بين 13 إلى 15 جنيهًا، فيما وصل سعر الكتكوت الرومي فرنساوي أبيض فرز أول ممتاز، عمر يوم نحو 65 جنيهًا، وبلغ سعر البط المسكوفي عمر 17 يومًا، فرز أول ممتاز، نحو 40 جنيهًا.

ويختلف سعر السمان حسب الحجم والنوع، إذ يمكن أن يصل سعر "الجوز" من السمان مذبوحًا ومُكيسًا ومًعبئًا إلى 26 جنيهًا، كما يمكن أن يصل سعر الـ4 قطع من السمان إلى سعر 36 جنيهًا.