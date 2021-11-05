الجمعة 05 نوفمبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

لايف ستايل

7 مشاهير قرروا التخلى عن الأمومة مقابل الشهرة (صور)

إليزابيث هيرلي
إليزابيث هيرلي

"أن تتخل عن المهنة مقابل الأمومة ليس بالأمر الهين ولا يقدم عليه العديد من الفنانات بل الأغلب تجدهم يحرصون على الجمع بين المهنة، وشعور الأمومة ولكن قرر بعض المشاهير التخلي عن لقب "فنانة" والاكتفاء بلقب الأمومة وتكريس حياتها لها ولأسرتها وأطفالها.

وفقًا لموقع “bright side” يرصد البعض منهن خلال السطور التالية 

أوما ثورمان

في إحدى المقابلات التى أجرتها في السابق كانت دائمًا ما تؤكد شعورها القوي بالذنب تجاه أطفالها الثلاثة، وهي دائمًا ما تحارب من أجل التوازن بين العمل والحياة، وتقوم الآن بأدوار صغيرة في الأفلام والبرامج التلفزيونية، وتكرس معظم وقتها لتربية أطفالها.

جيسيكا بيل

كانت جيسيكا بيل واحدة من أكثر الممثلات انشغالًا في هوليوود حتى التقت بزوجها الحالي جاستن تيمبرليك، ويقوم الزوجان بتربية ولدين، وأعطت بيل الأولوية للعائلة على حياتها المهنية منذ أن أصبحت فردًا في العائلة، تعتقد الممثلة أن الأمومة "صعبة للغاية، وهي أصعب عمل في العالم" لكنها تضيف أيضًا أنها "تجربة مذهلة ومدهشة".

 جيسيكا سيمبسون

اعتادت جيسيكا سيمبسون على الشهرة، حيث ارتبط بالموسيقى في التسعينيات والعقد الأول من القرن الماضي حتى قررت التخلي عن مسيرتها الموسيقية، هي الآن أم بدوام كامل لثلاثة أطفال وسيدة أعمال ناجحة بإمبراطورية تجزئة تبلغ قيمتها مليار دولار، كما ألهمتها الأمومة لإطلاق  مجموعة من الملابس للنساء الحوامل، وتعترف سيمبسون بأن "كوني أما هو أفضل فرصة وتحدي حظيت به في حياتي".

 نيكول ريتشي

نيكول ريتشي نجمة برنامج تلفزيوني أمريكي اشتهرت ببطولة برنامج الواقع “The Simple Life” في 2003-2007،  بعد الزواج، أصبحت زوجة منزلية سعيدة وأم لطفلين، كانت ريتشي مشغولة بالأمومة في عام 2008، وفي عام 2010، أطلقت خط أزياء خاص بها.

 ليلي سوبيسكي

هي الممثلة الأمريكية التي حصلت على شهرة في سن المراهقة لأدوارها، اليوم، هي هي أم  بدوام كامل لطفلين، وقررا هي وزوجها المصمم الشهير آدم كيميل كلاهما التقاعد من نظر الجمهور والتركيز على الأسرة.

 كريستينا اغيليرا

عندما أنجبت أغيليرا طفلها الأول، ابتعدت عن الأضواء، هي الآن أم لطفلين وتصدر بعض الأغاني من وقت لآخر، لكنها لا تزال تعطي الأولوية للعائلة على كل شيء.

إليزابيث هيرلي

اشتهرت الممثلة الإنجليزية إليزابيث هيرلي  بسبب دورها فانيسا كنسينغتون في الكوميديا ​​التجسسية الناجحة لمايك مايرز، حيث تلعب أدوارًا رائدة، وأنجبت هيرلي طفلًا واحدًا في عام 2002، وقررت أن تتفرغ له.

أوما ثورمان الفنانات بل الأغلب تجدهم يحرصون على شاهير التخلي عن لقب فنانة والاكتفاء بلقب الأمومة جيسيكا بيل نيكول ريتشي

رئيس التحرير

وائل لطفي

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