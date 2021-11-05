«تدريب السيدات ووحدات صحية».. تفاصيل مشروع تنمية الأسرة المصرية الذي وجه الرئيس السيسي بتدقيقه

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بتدقيق كافة تفاصيل مشروع "تنمية الأسرة المصرية"، لتتكامل مع سلسلة المبادرات الرئاسية المتعددة في مجالات الرعاية الصحية والحماية المجتمعية، وذلك خلال اجتماع الرئيس، أمس الخميس، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء وعدد من الوزراء.

كما وجّه الرئيس السيسي بضرورة التوسع في القوافل الطبية وزيادة أعداد السيارات المجهزة، وتعزيز الآليات التنفيذية التي تستخدمها تلك المبادرات، فضلاً عن تحقيق التناغم مع الجهود الحالية لأنشطة وبرامج مبادرة "حياة كريمة" لتطوير قرى الريف المصري، وترصد "الدستور" في السطور التالية تفاصيل مشروع تنمية الأسرة المصرية.

- رفع كفاءة مستشفيات التكامل وإنشاء مجموعات كبيرة من وحدات تنمية الأسرة

تتضمن الخطة التنفيذية للمشروع القومي لتنظيم الأسرة، رفع كفاءة مستشفيات التكامل على مستوى الجمهورية، كما تتضمن الخطة إنشاء مجموعة كبيرة من وحدات صحة وتنمية الأسرة، حيث تم تخصيص 450 مليون جنيه لتجهيز وحدات من هذا النوع في الخطة الاستثمارية للعام المالي 2021-2022.

وضمن الخطة، يتم إدراج 2 مليار جنيه لصالح مشروع تنمية الأسرة المصرية في خطة التنمية المستدامة، وتنفيذ مليون مشروع متناهي الصغر من خلال وزارة التضامن الاجتماعي، وجهاز تنمية المشروعات للمرأة، كما تتضمن تدريب 2 مليون سيدة على إدارة المشروعات، ومحو الأمية الرقمية والشمول المالي وتأهيلهن لسوق العمل طبقاً للفرص الاستثمارية بكل محافظة.

- تجهيز 200 مشغل خياطة للسيدات بوحدات صحة وتنمية الأسرة

ويتضمن المشروع تجهيز 200 مشغل خياطة للسيدات بوحدات صحة وتنمية الأسرة، وكذلك تدريب 320 ألف سيدة على ريادة الأعمال والتثقيف المالي، وتأسيس صندوق حكومي لتأمين وتنمية الأسرة المصرية، يمنح حوافز للأسر الملتزمة بمحددات ضبط النمو السكاني، ويتضمن تنفيذ 12 مليون زيارة منزلية، إضافة إلى عقد 30 ألف ندوة و500 فعالية تستهدف 6 ملايين سيدة فى سن الإنجاب.

كما يتضمن المشروع متابعة مشروع مستشفيات التكامل الصحي بالمحافظات، وذلك في إطار محور التمكين الاقتصادي ضمن المشروع القومي لتنظيم الأسرة، حيث حرصت الدولة على استكمال ومتابعة تنفيذ وتطوير وتقديم الدعم اللازم للمشروعات المرتبطة بخدمة المواطن وعلى رأسها مشروعات الصحة والتعليم.

وأوضحت الحكومة في وقت سابق أن الهدف من مستشفيات التكامل وقت إنشائها، تمثل في تخفيف الضغط على المستشفيات العامة والمركزية، وتقديم الخدمات الصحية للمواطنين، والوقوف على المعوقات التي تواجه العمل بالمستشفيات، وتقديم الدعم اللازم لإعادة تأهيل واستغلالها بما يسهم في توفير فرص عمل للمرأة والأسرة.