الجمعة 05 نوفمبر 2021
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د. محمد الباز
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وائل لطفى

مصر

وزير التنمية المحلية يتفقد الجناح المصرى فى «إكسبو دبى 2020»

وزير التنمية المحلية
وزير التنمية المحلية يتفقد معرض التنمية المحلية

تفقد اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، الجناح المصري المشارك في معرض "إكسبو دبي 2020" المُقام حاليًا بدولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك على هامش حضوره جلسة "التنمية والاستثمار في صعيد مصر – عرض أفضل الممارسات"، في إطار فعاليات المعرض بمشاركة كل من؛ الدكتور هشام الهلباوي، مدير برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، والدكتور خالد عبدالحليم، نائب مدير البرنامج.

وأجرى وزير التنمية المحلية، جولة تفقدية في أرجاء الجناح المصري، والذي يعكس الحضارة المصرية وأهم سمات الشخصية المصرية عبر التاريخ، كما تفقد شعراوي، مكونات الجناح والذي يتضمن عرض تابوت للكاهن "بسماتيك بن أوزير"، وهو تابوت أثري تم اكتشافه مؤخرًا بمنطقة سقارة الأثرية، كما تفقد الوزير، مجموعة من المستنسخات الأثرية خاصة بمقتنيات الملك توت عنخ آمون تشمل القناع الذهبي والتابوت الملكي وكرسي العرش.

وخلال الجولة، وجَّه اللواء محمود شعراوي، التحية والتقدير للقائمين على الجناح المصري، والذي يعكس تاريخ وحضارة الدولة المصرية ويستعرض المشروعات القومية والمدن الذكية ومشروع قناة السويس.

كما أبدي الوزير، إعجابه الشديد بالشباب المصري الموجود في الجناح لتنظيم الزيارات ومرافقة جميع الزائرين، مشيدًا بالقطع الآثرية التي يضمها الجناح، والتي جذبت أنظار جميع الزائرين من مختلف دول العالم.

وأكد  شعراوي، أن الجناح المصري يعتمد على أحدث التكنولوجيات المستخدمة في العرض عبر الشاشات الذكية، وتقنيات وأدوات العرض الحديثة، والتي صُممت وصُنعت بأيادٍ مصرية.

الملك توت عنخ آمون البنك الدولي الحكومة المصرية المشروعات القومية الحضارة المصرية اللواء عادل الغضبان

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