بطريرك اليونان يعقد اجتماعًا لكهنة أبرشية بيروت البطريركية

عقد غبطة البطريرك مار اغناطيوس يوسف الثالث يونان بطريرك السريان الأنطاكي، اجتماعًا لكهنة أبرشية بيروت البطريركية، وذلك في مقرّ الكرسي البطريركي، المتحف، بيروت.

شارك في الاجتماع مار متياس شارل مراد النائب العام لأبرشية بيروت البطريركية، والآباء الخوارنة والكهنة الذين يخدمون في الدائرة البطريركية وفي رعايا الأبرشية البطريركية ودير الشرفة.

خلال الاجتماع، وجّه البطريرك إلى الآباء كلمة أبوية، شدّد خلالها على أهمّية أن يكون الكاهن رسولاً أمينًا للبيعة وللرب يسوع مؤسّسها، وأن يتنبّه كثيرًا خلال خدمته لأنّه مسؤول أمام الرب والمؤمنين عن تأدية الخدمة الكنسية بروح الرب.

وتحدّث غبطته عن تفاصيل زيارته الراعوية التي قام بها إلى أوروبا خلال شهر تشرين الأول المنصرم.

وتناول غبطته موضوع سينودس الأساقفة الروماني القادم لعام 2023، بعنوان "السينودسية: شركة وشراكة ورسالة"، وأبرز التحضيرات لعقده، كون غبطته هو عضو في المجلس الاستشاري الإعدادي لهذا السينودس ممثّلاً عن الكنائس الكاثوليكية الشرقية.

كما ألقى المطران شارل مراد مداخلة مسهبة، توقّف فيها عند أبرز التحضيرات لمسيرة العمل الأبرشي إعدادًا للسينودس الروماني.

وجرى التطرّق إلى شؤون الخدمة الروحية والرعوية وتحدّياتها في هذه الظروف العصيبة.

وهنّأ غبطته والحاضرون الأب روني موميكا لنيله شهادة الماجستير في العلوم الكنسية من معهد الزواج والعائلة بكلّية العلوم الكنسية في جامعة الحكمة، وتمنّوا له النجاح والتوفيق الدائم، وفي ختام الاجتماع، منح غبطته الجميع بركته الرسولية.