الجمعة 05 نوفمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

التحقيقات مع المتهمتين بسرقة رواد مكاتب البريد: لهما معلومات جنائية

البريد
البريد

كشفت تحقيقات النيابة العامة بجنوب القاهرة، أن السيدتين المتهمتين بسرقة رواد مكاتب البريد من كبار السن بمنطقة مصر القديمة، اعتادوا الإجرام ولهما معلومات جنائية سابقة.

كانت النيابة قررت حبس المتهمتين 4 أيام على ذمة التحقيقات ، وطالبت رجال المباحث بسرعة التحريات حول المتهمتين للوقوف على نشاطهما لاستكمال التحقيقات، ووجهت لهما تهمة السرقة.

تلقى اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة إخطارًا يفيد بتمكن وحدة مباحث قسم شرطة مصر القديمة بمديرية أمن القاهرة من ضبط (سيدتين - مقيمتين بدائرة قسم شرطة محرم بك بمحافظة الإسكندرية "لهما معلومات جنائية"، حال شروعهما فى سرقة مبلغ مالي من داخل حقيبة إحدى السيدات بدائرة القسم بأسلوب "النشل"، وبحوزتهما (مبلغ مالي- فيزا كارت- سلاح أبيض).

وبمواجهتهما إعترفتا بتكوينهما تشكيل عصابي تخصص فى سرقة متعلقات المواطنين من كبار السن، حال ترددهم على مكاتب البريد، وأضافا بأن المبلغ المالي والفيزا من متحصلات نشاطهما الإجرامي، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

النيابة العامة مصر القديمة

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التحقيقات مع المتهمتين بسرقة رواد مكاتب البريد: لهما معلومات جنائية

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