«الزراعة» تعلن الخريطة الصنفية لمحصول القمح بالوجه البحري والقبلي

أعلنت وزارة الزراعة ممثلة في مركز البحوث الزراعية السياسة الصنفية لمحصول القمح للموسم الجديد، بما يحقق أعلى إنتاجية وأكثر مقاومة للأمراض والتي تناسب كل منطقة جغرافية من ناحية المناخ والموارد المائية والأرضية والتي تشمل زراعة 8 أصناف بالوجه البحري، و 15 صنفا بمحافظتي الجيزة والفيوم، و 15 صنفا في بني سويف والمنيا «مصر الوسطي»، و17 صنفا في إقليم مصر العليا.

- زراعة 8 أصناف في الوجه البحري

وتشمل هذه السياسة الصنفية ان يتم زراعة أصناف جيزة 171 وسخا 95 ومصر 3 وسدس 14 وجميزة 12 ومصر 1 ومصر 2 وجيزة 168 في محافظات الوجه البحري والتي تضم بورسعيد والاسماعيلية والسويس ودمياط والدقهلية والشرقية والغربية وكفر الشيخ والبحيرة والإسكندرية والقليوبية والمنوفية.

ووفقا لهذه الخريطة الصنفية للقمح يتم زراعة أصناف جيزة 171 وسخا 95 ومصر 3 وسدس 14 وجميزة 12 ومصر 1 ومصر 2 وجيزة 168 في محافظة الفيوم، وزراعة أصناف جيزة 171 وسخا 95 ومصر 3 وسدس 14 وجميزة 12 ومصر 1 ومصر 2 وبني سويف 1 وبني سويف 5 وبني سويف 6 وبني سويف 7 وسوهاج 4 وسوهاج 5 وجيزة 168 في محافظة بني سويف والمنيا.

وأوضح تقرير رسمي لمركز البحوث الزراعية إنه يتم زراعة أصناف جيزة 171 وسخا 95 ومصر 3 وسدس 14 وجميزة 12 وجميزة 11 ومصر 1 ومصر 2 وجيزة 168 وسدس 12 وشندويل 1 وبني سويف 1 وبني سويف 5 وبني سويف 6 وبني سويف 7 وسوهاج 4 وسوهاج 5، في محافظات أسيوط وسوهاج وقنا والأقصر وأسوان والوادي الجديد.

- تحديد زراعة أصناف معينة لكل محافظة هدفه الاستفادة النسبية للحصول على أعلى إنتاجية

وأشار التقرير إلي أن تحديد زراعة أصناف معينة لكل محافظة يأتي للاستفادة النسبية والظروف المناخية بكل منطقة للحصول على أعلى إنتاجية وأن تكون الأصناف مقاومة للأمراض التي تهدد زراعة المحصول ومنها مرض الصدأ الأصفر، مشددا ضرورة الالتزام بهذه الخريطة لمنع تعرض الصنف للأمراض في حالة عدم إختيار أصناف لزراعتها في مناطق أكثر عرضة للصدأ الأصفر وتكون أقل مقاومة له.