انخفاض مستوى الرؤية في بكين وسط تلوث يغلّف أجواءها

انخفض مستوى الرؤية في أجزاء من العاصمة الصينية بكين لأقل من 200 متر اليوم الجمعة وسط تلوث كثيف غلّف أجواءها، مما دفع السلطات لإغلاق بعض الطرق السريعة.



وأصدرت بكين أمس الخميس أول تحذير من التلوث الكثيف للخريف والشتاء، وطالبت بتعليق بعض الإنشاءات الخارجية وأعمال المصانع والأنشطة المدرسية في الأماكن المفتوحة.



وتراجع مستوى الرؤية بقوة واختفت قمم أعلى مباني المدينة وسط الغمام.



وغالبا ما تعاني منطقة بكين-تيانجين-خبي من غمام التلوث الكثيف خلال فصلي الخريف والشتاء وخاصة في الأيام التي تغيب عنها الرياح.



ومن المتوقع أن تتشتت الذرات الملوثة للأجواء مع قدوم موجة باردة من سيبيريا في مطلع الأسبوع.

وعلى صعيد آخر، دعا الرئيس الصيني شي جين بينج قادة العالم إلى اتخاذ إجراءات أقوى للتصدي المشترك لتحدي المناخ.



وقال شي جين بينج -في بيان مكتوب نُشر على موقع قمة الأمم المتحدة للتغير المناخي (كوب 26) المنعقدة حاليًا بمدينة جلاسكو الاسكتلندية- إن الآثار السلبية لتغير المناخ أصبحت واضحة بشكل متزايد، مما يمثل إشارة متزايدة للعمل معاً على المستوى العالمي.



وقدم شي جين بينج -بحسب وكالة أنباء "شينخوا" الصينية- اقتراحا من ثلاثة محاور للتصدي لتحديات المناخ، تتضمن دعم الإجماع متعدد الأطراف، والتركيز على الإجراءات الملموسة، وتسريع التحول الأخضر.



وأضاف: "عندما يتعلق الأمر بالتحديات العالمية مثل تغير المناخ، فإن التعددية هي المسار الصحيح"، مشيرًا إلى أن اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ واتفاقية باريس التابعة لها توفران الأساس القانوني للتعاون الدولي بشأن المناخ.



وأكد الرئيس الصيني أن جميع الأطراف بحاجة إلى البناء على الإجماع الحالي، وزيادة الثقة المتبادلة، وتعزيز التعاون والعمل معًا لتقديم اجتماع ناجح في جلاسكو.



وتابع أن الأطراف بحاجة إلى الوفاء بالتزاماتها، وتحديد أهداف ورؤى واقعية، وبذل قصارى جهدها وفقًا للظروف الوطنية لتنفيذ إجراءات العمل المناخي الخاصة بها.



وشدد على مسؤولية الدول المتقدمة في معالجة تغير المناخ، قائلا إنه لا ينبغي لها أن تفعل المزيد بنفسها فحسب، بل يتعين عليها أيضا تقديم الدعم لمساعدة الدول النامية على العمل بشكل أفضل.

