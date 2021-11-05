الجمعة 05 نوفمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

مسئول أمريكى يقوم بجولة في اليابان وكوريا الجنوبية بعد غد

اليابان
اليابان

 يقوم دانييل كريتينبرينك مساعد وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الشرق الأدنى والمحيط الهادئ بجولة تشمل كلا من اليابان وكوريا الجنوبية، بعد غد الأحد حتى 12 نوفمبر الجاري.


وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس - في تصريح اليوم الجمعة - إن كريتينبرينك سيزور العاصمة اليابانية طوكيو خلال الفترة من 7 إلى 10 نوفمبر الجاري والعاصمة الكورية الجنوبية سول من 10 وحتى 12 نوفمبر الجاري.


وأضاف المتحدث أن كريتينبرينك سيلتقي - خلال زياراته - بكبار مسئولي الحكومتين كي يؤكد مجددا على التزام الولايات المتحدة بحلفائها وتعاونها معهم لمواجهة التحديات العالمية الخطيرة في القرن الحادي والعشرين.


وتابع: إن بلينكن سيؤكد - كذلك - أهمية التعاون الثنائي والثلاثي بين الولايات المتحدة واليابان وكوريا الجنوبية لتعزيز السلام والأمن والرخاء في منطقة المحيطين الهادئ والهندي وما بعدها.

 

وعلى صعيد آخر، أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن، أن قمة مجموعة دولة العشرين "G20" التي عقدت في إيطاليا اليوم توصلت إلى تفاهمات بشأن قضايا عدة .

 

وقال بايدن خلال مؤتمر صحفي  في ختام قمة مجموعة العشرين بالعاصمة روما، إنهم سيصلون في عام 2050 إلى 0% من انبعاث الغازات مضيفا "نحن عند نقطة تحول في التاريخ ونريد إعطاء فرصة للجميع".

 

وأكد الرئيس الأمريكي في وقت سابق أن الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وافقا على التفاوض حول درجة وجود الكربون في المنتجات كما حصلوا على دعم هام في قمة مجموعة العشرين.

 

وكشف جو بايدن عن أن قمة الـ 20 حققت تقدما بشأن المناخ والوباء والاقتصاد، داعيا إلى ضرورة التحرك وتبني الانتقال إلى الطاقة المتجددة.

 

وبشان العلاقات مع إيران أوضح بايدن أن الولايات المتحدة ستواصل الرد على استهداف الإيرانيين لمصالحها متعهدا بالرد على تحركات إيران وإجراءاتها في الشرق الأوسط.

 

وأضاف: "نبحث الخيارات الاقتصادية البديلة إذا لم تعود للاتفاق النووي"، مشددا على أن الدبلوماسية هي الطريق الوحيد لمنع إيران من امتلاك سلاح نووي.

 

وانتقد جو بايدين سلفه دونالد ترامب قائلا: "لا نزال نعاني آثار قرار ترمب السيئ بالانسحاب من الاتفاق النووي".

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