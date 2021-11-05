بايدن يعين اللبنانية سارة منقارة مستشارة خاصة

عيّن الرئيس جو بايدن الأمريكية من أصل لبناني سارة منقارة مستشارة خاصة للولايات المتحدة لشؤون حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة.

وحسبما أفادت وكالة أنباء "فرانس برس" الفرنسية، قالت السفارة الأمريكية في بيروت: "قبل بضعة سنوات، أتيحت لنا الفرصة للعمل مع سارة ودعم مشروعها في مجال العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات لتدريب شباب مكفوفين ومن ذوي البصر ضمن مشروع سد الفجوة.. مبروك سارة، مبروك لبنان".

ومنقارة (32 عاما) شابة من شمال لبنان وتحديدا مدينة طرابلس. فقدت بصرها عندما كانت في السابعة من عمرها، وأسست منظمة غير ربحية Empowerment وتخصصت أكاديميا في مجال الرياضيات والاقتصاد في الولايات المتحدة.

وعاشت منقارة معظم حياتها بين بلدين مختلفين، بين منزلها في ولاية ماساتشوستس الأمريكية، وزياراتها كل صيف إلى لبنان.

وعينها الرئيس الأمريكي بايدن مستشارة خاصة للحكومة الأمريكية لحقوق المعاقين الدولية.

وعلى صعيد آخر، أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن، أن قمة مجموعة دولة العشرين "G20" التي عقدت في إيطاليا اليوم توصلت إلى تفاهمات بشأن قضايا عدة .

وقال بايدن خلال مؤتمر صحفي مساء اليوم في ختام قمة مجموعة العشرين بالعاصمة روما، إنهم سيصلون في عام 2050 إلى 0% من انبعاث الغازات مضيفا "نحن عند نقطة تحول في التاريخ ونريد إعطاء فرصة للجميع".

وعلى صعيد آخر، أكد الرئيس الأمريكي في وقت سابق أن الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وافقا على التفاوض حول درجة وجود الكربون في المنتجات كما حصلوا على دعم هام في قمة مجموعة العشرين.

وكشف جو بايدن عن أن قمة الـ 20 حققت تقدما بشأن المناخ والوباء والاقتصاد، داعيا إلى ضرورة التحرك وتبني الانتقال إلى الطاقة المتجددة.

وبشان العلاقات مع إيران أوضح بايدن أن الولايات المتحدة ستواصل الرد على استهداف الإيرانيين لمصالحها متعهدا بالرد على تحركات إيران وإجراءاتها في الشرق الأوسط.

وأضاف: "نبحث الخيارات الاقتصادية البديلة إذا لم تعود للاتفاق النووي"، مشددا على أن الدبلوماسية هي الطريق الوحيد لمنع إيران من امتلاك سلاح نووي.

وانتقد جو بايدين سلفه دونالد ترامب قائلا: "لا نزال نعاني آثار قرار ترمب السيئ بالانسحاب من الاتفاق النووي".