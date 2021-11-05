جمارك نويبع تضبط محاولتى تهريب كمية من المنشطات الجنسية

تمكن رجال الجمارك بالإدارة العامة لجمارك نويبع برئاسة حمدى الشعراوي مدير عام الجمرك من ضبط محاولتي تهريب كمية من المنشطات الجنسية بالمخالفة لقانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955 وقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975.

كان ذلك بناءً على الإخبارية الجمركية المقدمة من السيد أبوخضير، مدير إدارة مكافحة التهرب، ومحمد السيد بالأمن الجمركي ومباحث الميناء ومكافحة المخدرات، بالاشتباه في وجود أصناف مخالفة في رأس السيارة رقم "60/40238" الأردن قيادة السائق “م.خ.ح” أردني الجنسية ومشمول السيارة عبارة عن رمان طازج مصدر إلى الأردن، والتىي سبق ضبط كمية من المنشطات الجنسية داخلها والمتحفظ عليها على ذمة التحقيقات.

وتم إصدار قرار النيابة العامة بتاريخ 4/11/2021 بإعادة تفتيش السيارة وتشكيل لجنة جمركية من محمود حمزة مدير إدارة جمرك نويبع وحرم عبدالمقصود مدير إدارة الصادر، وعادل عبدالعليم مأمور الصادر، والسيد أبوخضير مدير إدارة المكافحة، فتبين وجود عدد من اللفات البلاستيك بها 540 شريط بكل منهم 6 أقراص بإجمالي 3240 قرص مرقوم عليها "Vega .Extra 130" مُخبأة داخل تجويف أسفل ثلاجة كابينة السائق وأسفل سريره بطريقة يصعب الوصول إليها، وبلغ التعويض الجمركي المستحق 108 ألف جنيه.

وفي المحاولة الثانية وبناءً على إخبارية مقدمة من السيد أبوخضير بمكافحة التهرب الجمركي وأسامة أبو السعد بالأمن الجمركي، بوجود بضائع مخالفة ضمن مشمول سيارة أردنية متجهه الي الأردن محمل عليها 1200 جوال فاصوليا بيضاء.

وتم تشكيل لجنة برئاسة محمود حمزة مدير الجمرك ومحمد السيد حامد مأمور الصادر وحسني محمد حسين مكافحة تهرب وأحمد عبدالله أمن جمركي، للمعاينة الفعلية فتبين وجود 13 لفة سوداء تحتوي علي ٢٢٠٠ أمبول زجاجي يحتوي على هرمونات ذكورية مرقوم عليها “Cidotestone 250 mg” مخبأة داخل كابينة السائق.

وبلغ إجمالي التعويضات الجمركية المستحقة 84 ألف و800 جنيه.

وقرر مجدي إبراهيم رئيس الإدارة المركزية لجمارك سيناء، اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضرى ضبط جمركي.