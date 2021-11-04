«النواب الليبى»: نجاح الانتخابات يتطلب تفكيك المجموعات المسلحة وإخراج المرتزقة

أكد مجلس النواب الليبي، اليوم الخميس، أن نجاح الانتخابات يتطلب تفكيك المجموعات المسلحة وإخراج المرتزقة، مشيرا إلى حرصه على إقامة الانتخابات في موعدها وعلى نجاحها.

أجندة المباحثات

جاء ذلك خلال اجتماع رئيس لجنة الخارجية بمجلس النواب الليبي يوسف العقوري عبر التقنية الافتراضية مع مساعد رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا ريسدون زينجا، حيث ناقش الجانبان عددا من المواضيع المتعلقة بالتطورات الأخيرة وأبرزها الاستعداد للانتخابات، وذلك حسب بيان لمجلس النواب عبر موقعه الالكتروني.

وناقش الجانبان أيضا العمل على ملف توحيد المؤسسات والمصالحة والجوانب الأخرى المتعلقة باستقرار ليبيا وأبرزها خروج القوات الأجنبية، حيث أبدي رئيس لجنة الخارجية قلقه لعدم سير عملية توحيد المؤسسات بشكل جيد مما نتج عنه إشكاليات في الحكومة.

متطلبات نجاح الانتخابات

وأوضح العقوري أن مجلس النواب قام بالاستحقاق المناط به واعتمد قانون الانتخابات الرئاسية والبرلمانية وأن المجلس يحرص على إقامة الانتخابات في موعدها وأيضا يحرص على نجاحها وعدم وقوع البلاد في فراغ سياسي في حال عدم قبول نتائجها وأن المجلس غير متمسك بالبقاء في السلطة.

كما استعرض العقوري الجوانب الأخرى الهامة لإنجاح الانتخابات، موضحاً بأن الأزمة أمنية وليست سياسية وأن نجاح الانتخابات يتطلب الالتزام بمخرجات مؤتمر جنيف وهي تفكيك المجموعات المسلحة وإخراج القوات الأجنبية والمرتزقة وملف المصالحة.. بالإضافة إلى حل مشكلة تزوير الأرقام الوطنية، مؤكداً أنه بدون حلحلة تلك الموضوعات، فالأمر سيكون تدويرا للمسألة دون حلول ناجحة للأزمة.

كما أبدى رئيس لجنة الخارجية ملاحظاته حول قضية انتخاب الرئيس استنادا على اعتبار البلاد دائرة انتخابية واحدة، مشدداً على أهمية قبول نتائج الانتخابات وبدون ضمان ذلك فقد تدخل البلاد في نزاع خطير، مؤكداً على أهمية توحيد المؤسسة العسكرية باعتبارها صمام أمان للبلاد وضمان لوحدتها واستقرارها ، وسيكون لها تأثير ايجابي كبير على نجاح الانتخابات .

بدوره أبدى زينجا ملاحظاته حول الموضوع كما قدم إحاطة موجزة حول أهم أعمال البعثة.

واتفق الجانبان على مواصلة التنسيق وتبادل وجهات النظر والاستفادة من خبرات البعثة، وأكد العقوري حرص مجلس النواب على إنجاح عمل البعثة.