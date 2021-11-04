برلمانية تشيد بإطلاق جواز السفر الصحى الإلكترونى

أشادت النائبة رقية الهلالي، عضو مجلس النواب عن حزب حماة الوطن، بإعلان وزارة الصحة والسكان، إطلاق تطبيق جواز السفر الصحى الإلكتروني، ليصبح متوفرًا على الهواتف الذكية، ولاستخدامه فى السفر، وكذلك فى الأغراض الداخلية محليًا، وذلك ليكون بديلاً للشهادات الورقية الخاص بإثبات حصول المواطنين والموظفين على لقاح كورونا.



وقالت النائبة رقية الهلالي في بيان صحفي للمحررين البرلمانيين اليوم، إن تطبيق وزارة الصحة الالكتروني على الموبايل يتيح من خلاله إظهار ما إذا كان الشخص قد حصل على لقاح كورونا أم لا، لافتة إلى أن التطبيق سيكون مزودا "بكيو أر كود" وهو ما يسمى بجواز السفر الصحى أو الطبي، حيث يقرأ في جميع مطارات العالم ويعرف من خلالة أن المواطن قد حصل على أي نوع من أنواع اللقاحات ضد فيروس كورونا.

وأضافت عضو مجلس النواب عن حزب حماة الوطن: أن إطلاق وزارة الصحة جواز السفر الصحي، ليكون بديلا عن شهادات الـ "كيو آر كود" الورقية خطوة غاية في الأهمية من حيث الزمان والمكان والتوقيق، فضلا عن التأكد حصول المواطن على اللقاح من عدمه وتحديد نوعه وتوقيت أخذ الجرعة، بما يسهل إجراءات تنقله وسفره من دولة لأخرى ، أو التعامل مع أي مصلحة حكومية بشكل أفضل وأسرع دون الحاجة إلي إثبات أخذ اللقاح بالشهادات الورقية القديمة.

وتابعت النائبة رقية الهلالي، أن الحكومة لا تسمح ولا تتراجع عن قرار عدم دخول أي موظف في مكتبه إلا بعد الحصول على الجرعة الأولى من اللقاح، أو تقديم مسحات تفيد بأنه غير مصاب بفيروس كورونا بشكل أسبوعي للتأكد من سلامته وسلامة الآخرين.