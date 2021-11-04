الخميس 04 نوفمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

اختتام فعاليات التمرين العسكري المشترك العُماني البريطاني

فعاليات التمرين العسكري
فعاليات التمرين العسكري المشترك العُماني البريطاني

اختتمت اليوم الخميس بسلطنة عمان فعاليات التمرين العسكري المشترك العُماني البريطاني (خنجر عُمان)، والذي ينفذه الجيش السلطاني العُماني ممثلا في كتيبة استطلاع عمان بلواء المشاة (١١)، وبمشاركة وحدات من لواء المشاة الرابع بالجيش البريطاني.
وذكرت وكالة الأنباء العمانية أن شهاب بن طارق آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون الدفاع بسلطنة عمان، وبن والاس وزير الدفاع بالمملكة المتحدة شهدا البيان العملي للتمرين العسكرى واستمعا إلى إيجاز عن سير فعاليات التمرين المشترك ومراحله المختلفة.
وشملت خطة البيان العملي للتمرين المشترك على مجموعة من الإجراءات العملياتية، وفق أحدث أساليب التخطيط والتدريب العسكرية، وبما يحقق الأهداف التدريبية المتوخاة من فعاليات التمرين، ونفذت القوات المشاركة الخطط المرسومة للبيان العملي، والذي أظهر خلاله المشاركون من الجانبين المستوى العالي في الأداء والروح المعنوية، وعكست مجريات أحداث التمرين ما يتميز به منتسبو الجيش السلطاني العُماني من الكفاءة والقدرات الدالة على مستوى التدريب والتأهيل العالي، والقدرة على الانسجام في تنفيذ المهام العملياتية المشتركة.
ويأتي تنفيذ هذا التمرين في إطار الخطة التدريبية التي تنتهجها قيادة الجيش السلطاني العُماني لإدامة المستوى العالي في الأداء والكفاءة التدريبية والقتالية لدى منتسبي الجيش السلطاني العُماني، وضمن البرامج التدريبية السنوية التي يتم تنفيذها مع الدول الشقيقة والصديقة.

مسقط خنجر عمان التمرين العسكري العماني والبريطاني

رئيس التحرير

وائل لطفي

معسكرات عمل للبلطجية

الأكثر قراءة

أول صورة لضحية حادث «الحضرة» في الإسكندرية

جريمة ذبح جديدة.. شاب يقتل والديه فى الإسكندرية

العد التنازلى.. تفاصيل استعداد الحكومة للانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة

كواليس جلسة الحسم بين مرتضى ووزير الرياضة لتنفيذ حكم عودته لرئاسة الزمالك

«المناسترلي»: مزايدة لبيع معدات «القومية للأسمنت» ضمن خطة التصفية

بيراميدز يهزم الاتحاد السكندرى بثلاثية نظيفة ويتصدر الدورى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عفيفي

فى ذكرى طه حسين

أحمد المريخي

«روح» كائن كونى على أرض «الوصل»

محمد نجم

ذكرى تحرير سعر الصرف.. أين كنا وأين أصبحنا؟

أميرة ملش

أميرة ملش تكتب: كوكب تحت التهديد

ماجد حبته

حفرة صاحب نوبل للسلام!

محمد الطويل

مثلث الرعب.. الميديا والحب وكرة القدم

لواء.حمدى البطران

تاريخ لن ننساه "25".. دعوات وقف العنف

خالد عكاشة

هل تمثل الطاقة النووية حلًا آمنًا؟

صور

حفلة الفنانة اللبنانية نانسى عجرم فى إستاد القاهرة

مباراة الأهلي والبنك الأهلي.. احتفال محمد شريف بالهدف الوحيد

الشوط الأول مباراة الأهلى والبنك الأهلى

محطة تل أبيب

المزيد

إسرائيل تحذر من السفر إلى إثيوبيا

سفير أمريكا الجديد فى إسرائيل يتعهد بدعم اتفاقيات التطبيع

جنود الاحتلال يقتحمون قبة الصخرة خلال أعمال صيانة ويهددون موظفًا بالاعتقال