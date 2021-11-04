اختتام فعاليات التمرين العسكري المشترك العُماني البريطاني

اختتمت اليوم الخميس بسلطنة عمان فعاليات التمرين العسكري المشترك العُماني البريطاني (خنجر عُمان)، والذي ينفذه الجيش السلطاني العُماني ممثلا في كتيبة استطلاع عمان بلواء المشاة (١١)، وبمشاركة وحدات من لواء المشاة الرابع بالجيش البريطاني.

وذكرت وكالة الأنباء العمانية أن شهاب بن طارق آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون الدفاع بسلطنة عمان، وبن والاس وزير الدفاع بالمملكة المتحدة شهدا البيان العملي للتمرين العسكرى واستمعا إلى إيجاز عن سير فعاليات التمرين المشترك ومراحله المختلفة.

وشملت خطة البيان العملي للتمرين المشترك على مجموعة من الإجراءات العملياتية، وفق أحدث أساليب التخطيط والتدريب العسكرية، وبما يحقق الأهداف التدريبية المتوخاة من فعاليات التمرين، ونفذت القوات المشاركة الخطط المرسومة للبيان العملي، والذي أظهر خلاله المشاركون من الجانبين المستوى العالي في الأداء والروح المعنوية، وعكست مجريات أحداث التمرين ما يتميز به منتسبو الجيش السلطاني العُماني من الكفاءة والقدرات الدالة على مستوى التدريب والتأهيل العالي، والقدرة على الانسجام في تنفيذ المهام العملياتية المشتركة.

ويأتي تنفيذ هذا التمرين في إطار الخطة التدريبية التي تنتهجها قيادة الجيش السلطاني العُماني لإدامة المستوى العالي في الأداء والكفاءة التدريبية والقتالية لدى منتسبي الجيش السلطاني العُماني، وضمن البرامج التدريبية السنوية التي يتم تنفيذها مع الدول الشقيقة والصديقة.