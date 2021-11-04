ضبط عاطل بحوزته 200 طربة حشيش بالصف

ألقت الأجهزة الأمنية بالجيزة القبض على عاطل بحوزته 200 طربة حشيش بالصف.

وردت معلومات لضباط مباحث قسم شرطة الصف بقيام عاطل بالإتجار في المواد المخدرة، متخذا من دائرة القسم وكرآ للإتجار في نشاطه، على الفور تم تشكيل قوة من مباحث القسم وبالفحص تبين صحة البلاغ.

وبعمل التحريات تبين قيام عاطل بحيازة مواد مخدرة «حشيش» بغرض الإتجار فيه، تمكنت القوات من إعداد الأكمنة للمتهم، ونجحت في القبض عليه، وبحوزته 200 طربة حشيش.

وبمواجهة المتهم اعترف بحيازته المضبوطات بغرض الإتجار فيها، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة التحقيقات.