الخميس 04 نوفمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

ضبط عاطل بحوزته 200 طربة حشيش بالصف

حشيش
حشيش

ألقت الأجهزة الأمنية بالجيزة القبض على عاطل بحوزته 200 طربة حشيش بالصف.

وردت معلومات لضباط مباحث قسم شرطة الصف بقيام عاطل بالإتجار في المواد المخدرة، متخذا من دائرة القسم وكرآ للإتجار في نشاطه، على الفور تم تشكيل قوة من مباحث القسم وبالفحص تبين صحة البلاغ.

وبعمل التحريات تبين قيام عاطل بحيازة مواد مخدرة  «حشيش» بغرض الإتجار فيه، تمكنت القوات من إعداد الأكمنة للمتهم، ونجحت في القبض عليه، وبحوزته 200 طربة حشيش.

وبمواجهة المتهم اعترف بحيازته المضبوطات بغرض الإتجار فيها، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة التحقيقات.

الأجهزة الأمنية الجيزة الصف حشيش المواد المخدرة

رئيس التحرير

وائل لطفي

معسكرات عمل للبلطجية

الأكثر قراءة

جريمة ذبح جديدة.. شاب يقتل والديه فى الإسكندرية

العد التنازلى.. تفاصيل استعداد الحكومة للانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة

كواليس جلسة الحسم بين مرتضى ووزير الرياضة لتنفيذ حكم عودته لرئاسة الزمالك

بيراميدز يهزم الاتحاد السكندرى بثلاثية نظيفة ويتصدر الدورى

«قطار الغلابة آخر حلاوة».. استيراد 500 عربة درجة ثالثة مكيفة

مصدر: كارتيرون يحسم مستقبله مع الزمالك عقب القمة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عفيفي

فى ذكرى طه حسين

أحمد المريخي

«روح» كائن كونى على أرض «الوصل»

محمد نجم

ذكرى تحرير سعر الصرف.. أين كنا وأين أصبحنا؟

أميرة ملش

أميرة ملش تكتب: كوكب تحت التهديد

ماجد حبته

حفرة صاحب نوبل للسلام!

محمد الطويل

مثلث الرعب.. الميديا والحب وكرة القدم

لواء.حمدى البطران

تاريخ لن ننساه "25".. دعوات وقف العنف

خالد عكاشة

هل تمثل الطاقة النووية حلًا آمنًا؟

صور

حفلة الفنانة اللبنانية نانسى عجرم فى إستاد القاهرة

مباراة الأهلي والبنك الأهلي.. احتفال محمد شريف بالهدف الوحيد

الشوط الأول مباراة الأهلى والبنك الأهلى

محطة تل أبيب

المزيد

إسرائيل تحذر من السفر إلى إثيوبيا

سفير أمريكا الجديد فى إسرائيل يتعهد بدعم اتفاقيات التطبيع

جنود الاحتلال يقتحمون قبة الصخرة خلال أعمال صيانة ويهددون موظفًا بالاعتقال