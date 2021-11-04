أمسية «حصاد» الفن والشعر فى أعمال البلشى بجاليرى «ضى» السبت

يشهد جاليري ضي في السادسة من مساء بعد غد السبت، أمسية شعرية فنية حول معرض «حصاد» للفنان الكبير سامي البلشي، يديرها الصحفي والشاعر محمد حربي.

الأمسية يحضرها عدد من الشعراء منهم إبراهيم البجلاتي وأحمد المريخي وعمر شهريار وإبراهيم داود وهناء الغنيمي وعزة حسين ورضا أحمد وعبد الغفار العوضي، وهم أصحاب قصائد استلهموها من لوحات البلشي الحاضرة أمام جمهور الفن التشكيلي في معرضه الحالي بجاليري ضي.

ويقدم عدد من نقاد الفن التشكيلي قراءات حول عناق الشعر والفن انطلاقا من تجربة البلشي، ومنهم الفنان والشاعر أحمد الجنايني رئيس أتيليه القاهرة للكتاب والفنانين.

وقال هشام قنديل رئيس أتيليه العرب للثقافة والفنون جاليري ضي، إن أتيليه العرب مستمر في تنظيم أمسياته الثقافية المتنوعة المصاحبة لتنظيمه للمعارض التشكيلية، والتي تساهم هذه في سد الفجوة المزمنة بين المبدع والمتلقي.

وشهد جاليري ضي قبل أيام افتتاح معرض "حصاد" للفنان سامي البلشي ويستمر لمدة شهر، بالتزامن مع معرضين آخرين للفنانين مصطفى بط و زعيم أحمد.