الخميس 04 نوفمبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

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تمارين لخفض نسبة الكوليسترول في الجسم.. تعرف عليها

التمارين الرياضية
التمارين الرياضية

يمكن للتغييرات الصحيحة في نمط الحياة أن تحدث فرقًا كبيرًا، فعندما يتعلق الأمر بالكوليسترول، فإننا كثيرًا ما نسمع عن «الجيد والسيئ».

يساعد الكولسترول «الجيد» في أجسامنا على إزالة الكولسترول الضار من مجرى الدم لمساعدة أعضائنا على العمل بشكل صحيح، وفقًا لما ذكره موقع «clevelandclinic» الطبي.

ويمكن أن تتسبب المستويات المرتفعة من كوليسترول البروتين الدهني منخفض الكثافة في إتلاف الشرايين، وتعرضك لخطر أكبر للإصابة بأمراض القلب، والنوبات القلبية، بالإضافة إلى زيادة خطر الإصابة بالسكتة الدماغية وانسداد الشرايين.

أكد الأطباء أن التمرين هو مكان رائع للبدء إذا كنت تحاول خفض الكولسترول السيئ، كما تقول طبيبة القلب ليزلي تشو،  لكن الأمر لا يتوقف عند هذا الحد، حيث  إن الجمع بين التمارين الرياضية  والنظام الغذائي الصحي  وخيارات نمط الحياة له أكبر الأثر على حماية القلب.

كيف تعمل التمارين على تحسين مستويات الكوليسترول؟

التمرين يعمل على القضاء على الكوليسترول الضار الدهني الخطير عن طريق زيادة الكولسترول الجيد، حيث يؤدي فقدان الوزن.

 فوفقًا  لجمعية القلب الأمريكية،  ينتج ارتفاع نسبة الكوليسترول في الدم.

ما هي أفضل تمارين خفض الكولسترول؟

المشي السريع أو الركض:

ليست هناك حاجة لضرب جهاز المشي بأقصى سرعة. في الواقع ، إذا لم تكن معتادًا على الجري أو كنت تعاني من زيادة الوزن أو لديك مشاكل في مفاصلك  فقد يؤدي ذلك إلى إلحاق ضرر أكبر بجسمك أكثر من نفعه. 

ركوب الدراجات:

 يمكن أن يؤدي ركوب الدراجات إلى حرق الكثير من السعرات الحرارية مثل الركض، ولكنه أسهل على ركبتيك، كل ما عليك فعله هو العثور على دراجة مريحة بحجم مناسب.

السباحة:

إذا ثبت أن المشي والجري وركوب الدراجات يؤثران بشكل كبير على جسمك، فإن السباحة يمكن أن تحل مشاكل الكوليسترول بنفس الفعالية، حيث تعتبر السباحة أمرًا رائعًا لصحة القلب بشكل عام وجزء من ذلك يخفض نسبة الكوليسترول في الدم.

التمارين الرياضية الكوليسترول السكتة الدماغية صحة القلب انسداد الشرايين ركوب الدراجات

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