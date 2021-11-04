الخميس 04 نوفمبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الكرازة

كنيسة القيامة المعمدانية تطلق برنامج «ساعدنى اتعلم»

جانب من الاحتفال
جانب من الاحتفال

أطلقت كنيسة القيامة المعمدانية الإنجيلية بالشروق برنامج «ساعدني اتعلم»، بهدف رفع كفاءة الطالب الضعيف دراسيا من الأيتام، وأبناء الفقراء من محدودي الدخل ومساعدته للحصول على مستوى علمي متقدم.

جانب من الاحتفال 


وتستهدف الكنيسة من خلال برنامجها، إيجادة 360 طالبا من أبناء الفقراء ومحدودى الدخل والأيتام القراءة والكتابة وتوفقهم دراسيا، بالإضافة إلى إيجادة 50 من الوالدين القراة والكتابة والحصول على شهادة محو الأمية والقدرة على مساعدة أبناءهم.
كما تسعى الكنيسة من خلال برنامجها لأن يصل 360 طالبا، لأن يكون سوى نفسيا وقادر على الاعتماد على الذات والتواصل مع الآخرين، بالإضافة إلى تقديم أن يكون لدى 500 فرد وعي صحي.

وتستهدف كنيسة القيامة لم شمل بعض الأسر خاصة ممن يتركون أبنائهم ليتربوا بعيدا عنهم نتيجة الظروف المادية المتعثرة، والحد من ظاهرة التحرش بين أبناء 500 أسرة.

جانب من الاحتفال 

 

مؤسسات الدولة كنيسة القيامة بمدينة الشروق لرعاية الصحية مؤسسة اجتماعية

رئيس التحرير

وائل لطفي

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