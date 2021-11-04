إعدام 250 كيلو من الأطعمة الفاسدة فى حملة مكبرة بدمياط

نظمت مديرية الصحة بدمياط، حملة مكبرة برئاسة د.السيد عبدالجواد، وكيل وزارة الصحة بدمياط وإشراف د. عطية منصور مديرعام الشؤون الوقائية ومتابعة المراقب العام الأغذية بالمديرية فى إطار الحرص على وصول غذاء صحى وآمن للمستهلك.

تم المرور على 55 منشأة منها ٢٥ منشاة تدار بدون ترخيص وبها خطورة داهمة على الصحة العامة وتم التوصية بغلقها جميعًا، وتم تحرير 60 محضر جنحة صحية لعدم توفر اشتراطات النظافة الصحية ولعدم حمل شهادات صحية لمتداولى الأغذية وإعدام ٢٥٠ كيلو أغذية فاسدة تالفة و٥٠ لتر مياه غازية منتهية الصلاحية، كما تم سحب 160 عينة أغذية متنوعة للفحص للصلاحية للاستهلاك الآدمى.

وتابعت د. منال عوض محافظ دمياط، أعمال القوافل الطبية التى يتم تنفيذها تباعًا بقرى المحافظة، بالتعاون مع وزارة الصحة والسكان، حيث تتضمن تلك القوافل وحدات متنقلة بكافة التخصصات الطبية وصيدلية ووحدتين للأشعة والسونار ومعمل، وذلك لتقديم أفضل الخدمات الطبية والعلاجية للمواطنين بكافة المناطق.

وذكر مدير مديرية الصحة انه تم عقد قافلة طبية بقرية السعدية القبلية بمركز كفر سعد ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، والتى استمرت على مدار يومى الأربعاء والخميس من هذا الأسبوع، حيث تم خلالها توقيع الكشف الطبى بالمجان على ١٥٥٧ مواطن، وتم تحويل ١٩ حالة من بينهم لتلقى العلاج اللازم بالمستشفيات، وكذا اتخاذ الإجراءات اللازمة لاستصدار قرارات العلاج على نفقة الدولة لحالتين، بجانب إجراء ٨٠٥ تحليل معملى و فحص ٥٢ حالة بالسونار و إجراء ٣٦ أشعة تشخيصية، بالإضافة إلى صرف العلاج اللازم بالمجان، فضلاً عن تخصيص وحدة لتطعيم المواطنين بلقاح فيروس كورونا.

واجتمع وكيل الوزارة الصحة بدمياط وقيادات المديرية مع مديري المستشفيات بقاعة الاجتماعات بمستشفى الرمد في حضور الدكتور ضياء دواود وكيل مديرية الصحة والدكتور محمد فهيم، مدير عام إدارة الطب العلاجي بالمديرية والدكتور أشرف العزب، مدير إدارة المستشفيات والدكتورة سوزان الكيكي، مدير الرعاية الحرجة والعاجلة ومديري الإدارات المعنية.