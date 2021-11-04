الكشف الطبى على 1557 مواطنا بالمجان فى قافلة طبية فى دمياط

تابعت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، أعمال القوافل الطبية التى يتم تنفيذها تباعًا بقرى المحافظة، بالتعاون مع وزارة الصحة والسكان، حيث تتضمن تلك القوافل وحدات متنقلة بكافة التخصصات الطبية وصيدلية ووحدتين للأشعة والسونار ومعمل، لتقديم أفضل الخدمات الطبية والعلاجية للمواطنين بكافة المناطق.

ومن جانبه، أكد الدكتور السيد عبد الجواد، مدير مديرية الصحة، أنه تم عقد قافلة طبية بقرية السعدية القبلية بمركز كفر سعد ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، والتى استمرت على مدار يومى الأربعاء والخميس من هذا الأسبوع، حيث تم خلالها توقيع الكشف الطبى بالمجان على 1557 مواطنا، تم تحويل 19 حالة لتلقي العلاج اللازم بالمستشفيات، وكذا اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لاستصدار قرارات العلاج على نفقة الدولة لحالتين، إلى جانب إجراء 805 تحاليل معملية، وفحص 52 حالة بالسونار، وإجراء 36 أشعة تشخيصية، بالإضافة إلى صرف العلاج اللازم بالمجان، فضلاً عن تخصيص وحدة لتطعيم المواطنين بلقاح فيروس كورونا.



وكان اجتمع «عبدالجواد»، مع مديري المستشفيات بقاعة الاجتماعات بمستشفى الرمد، في حضور الدكتور ضياء دواود وكيل مديرية الصحة، والدكتور محمد فهيم مدير عام إدارة الطب العلاجي بالمديرية، والدكتور أشرف العزب مدير إدارة المستشفيات، والدكتورة سوزان الكيكي مدير الرعاية الحرجة والعاجلة ومديري الإدارات المعنية.

تفاصيل الاجتماع

تناول الاجتماع العديد من الأمور والتي من أهمها جاهزية المستشفيات للموجة الرابعة والتعامل مع أي حالة اشتباه من خلال الاستقبال والطوارئ بالمستشفيات، والتأكيد علي المرور والمتابعة الإشرافية، وتواجد الأطباء وخدمات الطوارئ والاستقبال على مدار 24 ساعة ومتابعة أقسام العزل وبروتكول العلاج، وتفعيل دور فرق الدعم النفسي لحالات العزل ومقدمي الخدمة الطبية والتأكيد على متابعة تطبيق مكافحة العدوى والجودة ومعايير السلامة والصحة المهنية.

كما تم مناقشة التعاقدات مع عدد اكبر من المدربين من اساتذة الجامعات بمستشفيات وزارة الصحة وآلية تطبيق برنامج الزمالة المصرية بصورة أفضل لضمان جودة العملية التدريبية والخدمة الطبية بالمستشفيات، مراجعة أرصدة الأدوية والمستلزمات وتانكات الأكسجين.