الخميس 04 نوفمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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وائل لطفى

عالم

السعودية: وصول نسبة التحصين بجرعتين من لقاح كورونا إلى 70%

تطعيم كورونا في السعودية
تطعيم كورونا في السعودية

أكد وزير الصحة السعودي فهد بن عبدالرحمن الجلاجل، أنه نتيجة الوعي والالتزام بالإجراءات الاحترازية ورفع عدد المحصنين في المجتمع، وصلت نسبة التحصين في المملكة إلى 70% من مستكملي التحصين بجرعتين من اللقاح.

وحث وزير الصحة السعودي- في تصريح أوردته وكالة الأنباء السعودية اليوم الخميس- على الاستمرار بأخذ اللقاح، وتعزيز المناعة بحصول من تجاوزت جرعتهم الثانية 6 أشهر على جرعة تنشيطية، محذرا من التهاون بالإجراءات الاحترازية ما قد يسهم في موجات جديدة للوباء.

الرياض لقاح كورونا كورونا السعودية

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