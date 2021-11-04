السعودية: وصول نسبة التحصين بجرعتين من لقاح كورونا إلى 70%

أكد وزير الصحة السعودي فهد بن عبدالرحمن الجلاجل، أنه نتيجة الوعي والالتزام بالإجراءات الاحترازية ورفع عدد المحصنين في المجتمع، وصلت نسبة التحصين في المملكة إلى 70% من مستكملي التحصين بجرعتين من اللقاح.

وحث وزير الصحة السعودي- في تصريح أوردته وكالة الأنباء السعودية اليوم الخميس- على الاستمرار بأخذ اللقاح، وتعزيز المناعة بحصول من تجاوزت جرعتهم الثانية 6 أشهر على جرعة تنشيطية، محذرا من التهاون بالإجراءات الاحترازية ما قد يسهم في موجات جديدة للوباء.