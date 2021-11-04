الخميس 04 نوفمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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وائل لطفى

فن

نبيلة عبيد: «وحشتنى بلاتوهات السينما الحلوة اللي بتعيش»

نبيلة عبيد
نبيلة عبيد

أعربت الفنانة نبيلة عبيد عن اشتياقها لأعمالها السينمائية التي قدمتها خلال مسيرتها الفنية، مؤكدة أنها تفتقد السينما الحقيقية التي كانت تتميز بالأعمال القوية.

شاركت نبيلة مقطع فيديو عبر حسابها الرسمي على إنستجرام، ظهرت خلاله من كواليس فيلم “سمارة الأديب” وعلقت قائلة: “وحشتني بلاتوهات السينما الحقيقية، السينما الحلوة اللي بتعيش من كواليس تصوير فيلم سمارة الأمير قصة الأديب العالمي نجيب محفوظ وإخراج المبدع أحمد يحيى، وكمان انتو وحشتوني، مساءكم فل وياسمين”.

وكشفت نبيلة عبيد أنها حصلت على لقب نجمة مصر الأولى في أعقاب قيامها بدور في فيلم "التحدي" مع إيناس الدغيدي ومن تأليف مصطفى محرم، كاشفة أنها شعرت بقلق وتردد حينها من أقاويل الوسط الفني عندما تحصل على اللقب.

وأكدت نبيلة، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "القاهرة الآن" المذاع على فضائية "العربية الحدث" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي، كواليس حصولها على اللقب قائلة: “في فيلم التحدي قلي المنتج وقتها نصًا: ”لما ييجوا يشتروا فيلم لنبيلة عبيد ببيع معاه عشر أفلام فبصتله باستغراب قال لي: "وقتها أيوه انتي رأسمال.. أنا هديكي لقب نجمة مصر الأولى وكان ذلك عبر مكالمة هاتفية.. وقتها قلتله من فضلك اديني فرصة أفكر بس، ورجعت لصديق وسألته: قالي حقك إنتي عملتي أفلام كتيرة وكنت وقتها مسافرة للولايات المتحدة للتكريم وقال لي المنتج وقتها بسرعة لازم أعمل الأفيشات واحط اللقب فوافقت... كنت خايفة".

كان آخر أعمال نبيلة عبيد الفنية مسلسل “سكر زيادة” بطولة نبيلة عبيد، نادية الجندي، سميحة أيوب، هالة فاخر، ونخبة أخرى من نجوم الفن، بجانب عدد من الفنانين كضيوف شرف، سيناريو وحوار أمين جمال إبراهيم محسن، أحمد أبوزيد توفيق، مدير تصوير إيهاب محمد علي، ومهندس الديكور إسلام يوسف، والمنتج الفني إسلام حنفي، والمخرج المنفذ أحمد عبدالعال، ومن إخراج وائل إحسان، ومن المقرر عرضه في رمضان 2020.

نبيلة عبيد الحل سينما السينما حقيقة الحلوة

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