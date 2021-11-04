الخميس 04 نوفمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

«مجلس النواب» يوصي بتوفير رؤية متكاملة لحوكمة الهيئات الاقتصادية

الدكتور حنفي جبالي
الدكتور حنفي جبالي

أوصى مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، بتوافر رؤية متكاملة لوضع معايير للحوكمة بالهيئات العامة الاقتصادية تعزز الشفافية والمساءلة في إدارتها، وتضع لها معايير محددة وتطرح نتائج أعمالها على الرأى العام.

وجاء ذلك ضمن حزمة من التوصيات التي وضعتها لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، لتنمية الايرادات العامة، في تقريرها العام بشأن خطة السنة الرابعة 21/22 من خطة التنمية المستدامة متوسطة الأجل (2018/2019- 2020/2021) و الموازنة العامة للدولة، وموازنات الهيئات العامة الاقتصادية والهيئة القومية للإنتاج الحربي للسنة المالية 21/22 ، والتي وافق عليها مجلس النواب وأحاله للحكومة لتنفيذ ما تضمنته من توصيات وملاحظات. 

كان رئيس مجلس النواب المستشار الدكتور حنفي جبالي، مع إعلان حالة التقرير للحكومة نبه على لجان المجلس المختصة متابعة ما يتم بشأن ما جاء فيه من توصيات.

مجلس النواب المستشار الدكتور حنفي جبالي رؤية متكاملة حوكمة الهيئات العامة الاقتصادية التوصيات موازنات

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