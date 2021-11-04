الخميس 04 نوفمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

إيطاليا: المساعدات الإنسانية وحدها لن تحل مشكلة أفغانستان الاقتصادية

وزير الخارجية الإيطالي
وزير الخارجية الإيطالي

شدد وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو، على أن المساعدات الإنسانية لأفغانستان لن تحل أزمة البلاد الاقتصادية الراهنة.
ونقلت وكالة الأنباء الإيطالية عن دي مايو قوله اليوم الخميس: "نحن نعمل كمجتمع دولي مع الأمم المتحدة لضمان عدم انهيار الدولة، نقوم مع الأمم المتحدة ببناء آلية مالية لاستمرار آلة الدولة في العمل مع ضمان عدم وصول أموال إلى طالبان، لأنه بالمساعدات الإنسانية فقط لن نتمكن من حل المشاكل الاقتصادية لهذا البلد الذي يقلقنا كثيرا أولا وقبل كل شيء لانتهاك حقوق الإنسان الخاصة بالمرأة".
وتابع: "القمة الاستثنائية لمجموعة العشرين حول أفغانستان التي نظمتها إيطاليا في وقت سابق من الشهر الماضي، قررت وضع مليار يورو من الاتحاد الأوروبي في جميع التدخلات الإنسانية التي سنقوم بها في أفغانستان، وأن جزءا منها سيخصص بالضرورة للمرأة الافغانية".
وأعاد دي مايو التذكير بأنه عندما اتخذ خيار عدم الاعتراف بحكومة طالبان لأن هناك 17 من أعضائها مدرجين في قائمة مكتب التحقيقات الفيدرالي الامريكي (إف. بي. آي) أو الأمم المتحدة للإرهاب، ولكن في ذات الوقت نعمل مع الأمم المتحدة لضمان عدم انهيار الدولة.

روما أفغانستان إيطاليا طالبان

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