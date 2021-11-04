الخميس 04 نوفمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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وائل لطفى

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البابا فرنسيس يستقبل الرئيس الفلسطينى محمود عباس بالفاتيكان

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

استقبل البابا فرنسيس، بابا الفاتيكان، مساء الخميس، الرئيس الفلسطيني محمود عباس (أبومازن).

تم التطرق خلال اللقاء إلى العلاقات الجيدة القائمة بين الطرفين، فضلا عن العلاقات (الإسرائيليةـ الفلسطينية) وضرورة تعزيز التعايش السلمي بين أتباع مختلف الديانات، مع التشديد على أهمية الإقرار بالقدس كمكان للتلاقي لا للصراع. 

بعدها التقى الرئيس عباس، أمين سر دولة حاضرة الفاتيكان الكاردينال بيترو بارولين، وأمين سر الدولة للعلاقات مع الدول رئيس الأساقفة بول ريتشارد غالاغر.

مَن هو بابا الفاتيكان؟

ولد باسم خورخي ماريو بيرجوليو، وهو بابا الكنيسة الكاثوليكية بالترتيب السادس والستين بعد المائتين، بدءًا من 13 مارس 2013.

وبحكم كونه البابا، فهو خليفة بطرس، وأسقف روما، ويشغل عدة مناصب أخرى منها سيّد دولة الفاتيكان، انتخب البابا فرنسيس في أعقاب مجمع انتخابي هو الأقصر في تاريخ المجامع المغلقة. ويعتبر الحبر الأعظم، أول بابا من العالم الجديد و‌أمريكا الجنوبية و‌الأرجنتين، كما أنه أول بابا من خارج أوروبا منذ عهد البابا غريغوري الثالث (731 - 741). يعتبر البابا راهبا، ليكون أول بابا راهب منذ غريغوري السادس عشر، وهو عضو في الرهبنة اليسوعية، ليكون بذلك أول بابا يسوعي، التي تعتبر من أكبر منظمات الكنيسة الكاثوليكية وأكثرها تأثيرًا وفاعلية. يحسب البابا على الجناح الإصلاحي، في الكنيسة، وقد شغل منصب رئيس أساقفة بيونس آيرس قبل انتخابه بابا، وكان يوحنا بولس الثاني قد منحه الرتبة الكاردينالية عام 2001.

اختار البابا اسم فرنسيس تأسيًا بالقديس فرنسيس الأسيزي، أحد معلمي الكنيسة الجامعة، «والمدافع عن الفقراء، والبساطة، والسلام». يتقن البابا اللغات الإسبانية، و‌اللاتينية و‌الإيطالية، و‌الألمانية، و‌الفرنسية، و‌الأوكرانية، بالإضافة إلى الإنكليزية.

تم تنصيب البابا بشكل رسمي في ساحة القديس بطرس 19 مارس 2013، في عيد القديس يوسف في قداس احتفالي؛ وعرف عنه على الصعيد الشخصي وكذلك كقائد ديني، التواضع ودعم الحركات الإنسانية والعمل على تحقيق العدالة الاجتماعية وتشجيع الحوار والتواصل بين مختلف الخلفيات والثقافات. بعد انتخابه حبرًا أعظم، ألغى الكثير من التشريعات المتعلقة بالبابوية على سبيل المثال أقام في بيت القديسة مرثا لا في المقر الرسمي في القصر الرسولي، ووصف بكونه "البابا القادر على إحداث تغييرات

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