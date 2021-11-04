الخميس 04 نوفمبر 2021
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الكرازة

الأنبا إسحق يلتقى أعضاء مجلس كنيسة كوم غريب بطما

الانبا اسحق
الانبا اسحق

التقى الأنبا إسحق، أسقف طما وتوابعها بدير القديس القمص يسي ميخائيل بطما، اليوم، القمص بنيامين إسحق، والقمص بقطر كمال وأعضاء مجلس كنيستي القديس الأنبا شنودة رئيس المتوحدين (القبلية) (البحرية) بقرية كوم غريب.

وبحث إسحق مع الحضور عددًا من الأمور الرعوية الخاصة بالكنيسة، وأيضًا المعوقات والمشكلات التي تواجه عمل المجلس.

وأكد الأنبا إسحق أن الكنيسة هى جسد المسيح إكليروس وشعب ولا مقام للواحد دون الآخر، حيث يتعاون أعضاؤه مع بعضهم البعض بروح المحبة من أجل مجد المسيح وخلاص النفوس، ومن ثم لا بد من مشاركة المسؤولة من الكل والتعاون بين الإكليروس والشعب في اتمام الخدمة الكنسية كل واحد في رتبته وحسب موهبته له دور في بنيان ونمو الكنيسة.

المسيحية الكنائس المصرية الجمعة العظيمة الملكة هيلانة القمص يسى ميخائيل دير القديس القمص يسى ميخائيل عيد اكتشاف الصليب أسقف طما وتوابعها

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