الخميس 04 نوفمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

ضمن حياة كريمة.. القوى العاملة: «سلامتك تهمنا» تصل الإسكندرية فى محطتها الثانية

القوى العاملة
القوى العاملة

أعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، أن مبادرة «سلامتك تهمنا» التي تتولى تنفيذها الإدارة العامة للسلامة والصحة المهنية بالوزارة، تهدف إلى نشر ثقافة السلامة والصحة المهنية داخل جميع أنحاء الجمهورية، لتصحيح أوضاع السلامة على الأرض داخل جميع المنشآت أيا كان نوعها بالتعاون مع أصحاب المنشآت.

وقال «سعفان»، في بيان صحفي، إن المبادرة ترمي إلى الحد من إصابات وحوادث العمل والأمراض المهنية، بالتعاون بين الوزارة وأصحاب المنشآت، بعد النتائج الكبيرة التي حققتها من قبل حملة «اعرف-احمى نفسك».

من جانبه قال الكيمائي، أشرف مرزوق، معاون وزير القوي العاملة، إن المبادرة وصلت محافظة الإسكندرية تحت رعاية وزير القوى العاملة، بالتنسيق بين الإدارة المركزية للسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل، وأسقفية الخدمات العامة والاجتماعية والمسكونية، مشيرًا إلى أنه تم الاتفاق على عقد  عدد من الندوات وورش عمل  في مجال السلامة والصحة المهنية بالعجمي أبو تلات في مجال الزراعة لمدة 4 أيام، بحضور عدد كبير من مهندسي الزراعة والمزارعين، حيث قام بتقديم البرنامج التدريبي الكيميائي مدحت كامل، من الإدارة المركزية للسلامة والصحة المهنية.

بروتوكول تعاون

يأتي ذلك في إطار تفعيل بروتوكول التعاون بين وزارة القوى العاملة والكنيسة القبطية الأرثوذكسية، متمثلة في أسقفية الخدمات، إيمانا من الوزارة بأهمية نشر ثقافة السلامة والصحة المهنية على المستوى القومي، من أجل الحد من المخاطر التي تهدد سلامة أفراد الشعب المصري والعمل على توفير مناخ حياة آمنة.

واختتم «مرزوق»: تعقد الندوات انطلاقا من حرص الحكومة على تقديم مختلف أوجه الدعم والرعاية لصغار المزارعين والفلاحين، ولعل في مقدمتها مشروعات مبادرة «حياة كريمة» لتطوير الريف المصري، والتي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي لرفع مستوى معيشة المواطن المصري.

القوى العاملة الإسكندرية محافظة المركزى وزير القوى العاملة عبدالفتاح السلامة والصحة المهنية

رئيس التحرير

وائل لطفي

الخديو إسماعيل المفترى عليه

الأكثر قراءة

كواليس جلسة الحسم بين مرتضى ووزير الرياضة لتنفيذ حكم عودته لرئاسة الزمالك

«حار نهارًا لطيف ليلًا».. درجات الحرارة خلال الـ 72 ساعة المقبلة

تضارب في أقوال «دبور الإسماعيلية» أمام النيابة بعد مواجهته بوالدته وشقيقته

«تفجير الأبواب المصفحة».. سر نجاح عملية إنقاذ «رهائن الفيوم»

وزير الخارجية الأردني يلتقى وفد البرلمان الأوروبى للعلاقات مع دول المشرق

ليبيا.. تفاصيل اجتماع اللجنة العسكرية والبعثة الأممية حول المرتزقة الأجانب

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد الطويل

مثلث الرعب.. الميديا والحب وكرة القدم

لواء.حمدى البطران

تاريخ لن ننساه "25".. دعوات وقف العنف

خالد عكاشة

هل تمثل الطاقة النووية حلًا آمنًا؟

ماجد حبته

هل اقترب تحرير إثيوبيا؟

د. بهي الدين مرسي

علمى ولّا أدبى؟

د.محمد شادي

جلاسكو والنهاية المأساوية للعالم

جلال حمام

الإنسان هو الإنسان.. فى كل مكان

د. القس صفوت البياضى

العنف والتصاقه بالدين

صور

مباراة الأهلي والبنك الأهلي.. احتفال محمد شريف بالهدف الوحيد

الشوط الأول مباراة الأهلى والبنك الأهلى

مباراة فوز الزمالك على الطلائع بثنائية

محطة تل أبيب

المزيد

إسرائيل تحذر من السفر إلى إثيوبيا

سفير أمريكا الجديد فى إسرائيل يتعهد بدعم اتفاقيات التطبيع

جنود الاحتلال يقتحمون قبة الصخرة خلال أعمال صيانة ويهددون موظفًا بالاعتقال